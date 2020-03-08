Ніжність і відданість: Настя Каменських без косметики "заговорила" мовою квітів

Співачка розповіла про символи, закладені в букеті квітів
Настя Каменських на вікенд залишилася вдома без коханого чоловіка Потапа – репер разом з сином відправився до Барселони на футбольний матч, щоб провести час у чоловічій компанії і насолодитися грою професіоналів на полі. Але співачка не сумує, і без подарунка вона не залишилася. Артистка опублікувала в Instagram ніжне і щасливе фото з букетом троянд, а також пояснила символіку кольорів.
Зірка вирішила не робити макіяж – вона виглядає свіжо і природно, променисто посміхається на камеру і тримає в руках ніжний букетик троянд. На Насті – блеоснежная водолазка і світлі джинси.
"Жінки дуже люблять квіти. Кожен букет - це завжди прояв різних почуттів та емоцій. У мене немає однієї улюбленої квітки", - зізналася вона.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Співачка зазначила, що на мові квітів букет з троянд – "це нагадування про величну силу жінки".
"Силі безмежної мужності, пристрасті, відданості і любові. Троянди, які означають досконалість, мудрість та красу. Залежно від кольору можна висловити різні емоції і почуття. Наприклад, червона - це бажання і пристрасть. А білі троянди - це символ ніжності, світла та чарівності", - пояснила квіткову символіку Настя.
Шанувальники не упустили можливість привітати артиску з Міжнародним жіночим днем і залишити для неї витончені компліменти.
Скріншот коментарів
Раніше Настя Каменських показала чуттєвий ефектний фотосет для чоловічого журналу.