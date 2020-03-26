Ніжність та краса: Лілія Подкопаєва в пікантному міні похвалилася стрункими ніжками

Спортсменка зачарувала мережу романтичним кадром
Лілія Подкопаєва, яка у вересні минулого року втретє стала мамою і народила прекрасну донечку Евеліну, досить швидко повернула собі прекрасну форму і вже не раз захоплювала шанувальників стрункими формами. Зараз гімнастка часто проводить час біля океану, вражаючи фігурою в купальнику і насолоджуючись прогулянками по пірсу з собакою. А на новому знімку в Instagram мама трьох дітей заворожила красою і ніжністю.
Лілія опублікувала кадр з романтичного фотосету на природі - 41-річна зірка зображена в полі, коли сидить на сіні на чорній підстилці. Вона позує в пікантній напівпрозорій міні-сукні червоного кольору і чорних черевиках, демонструючи стрункі підтягнуті ніжки.
Волосся гімнастки розпущене, в руках вона тримає білу квітку і задумливо дивиться вдалину.
"помічати красу маленьких речей", - інтригуюче підписала фото Подкопаєва.
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)
Шанувальники залишилися в захваті від ефектного кадру і почали обсипати Лілію компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)
Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва надихнула сонячним щасливим фото з коханим, бізнесменом Ігорем Дубинським під час прогулянки по пляжу.