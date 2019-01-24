Ніжно і соковито: Слава Камінська захопила мережу екстравагантним вбранням

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка покрасувалася в оригінальній сукні яскравого кольору

Українська співачка і учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яку за схожість з голлівудською зіркою назвали "українською Джолі", показала яскравий і помітний образ в ультра-рожевому екстравагантному вбранні. Відповідне фото вона опублікувала в Instagram, зібравши компліменти підписників.

На мальовничому фото артистка позує в незвичайній сукні з гладко зачесаним назад волоссям. Неординарний образ доповнює кліпса з великим каменем і підвіскою у вигляді тонких ланцюжків. Ніжний макіяж ідеально завершує ефектний ансамбль.

"Образ моєї мрії", - лаконічно підписала фотографію виконавиця, подякувавши всім, хто допоміг їй створити незвичний look.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Шанувальники розділили її захоплення, в тому числі подруга Слави, відомий дизайнер Ельвіра Гасанова також дала високу оцінку зовнішньому вигляду зірки, зазначивши, що образ вийшов ідеальним.

"Яка ніжність і в теж час соковито", "Шикарна", "Дуже круте фото! Красива", "Ідеальний образ", "Красуня, вогонь", "Таки богиня", - ділилися думками від побаченого коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

До речі, гурт "НеАнгели" приїхав з концертом в Казахстан. Учасниця дуету Вікторія вже встигла показати фото місцевих пам'яток, зазначивши, що таку розкіш ніяк не розраховувала побачити, тому вирушила на прогулянку без макіяжу і в зручному одязі. Увечері дівчата влаштували прогулянку по нічному місту Шимкент, а також ділилися з шанувальниками яскравими селфі.

Фото: Слава Камінська Вікторія Смеюха (instagram.com/slava_kaminska)

Фото: Слава Камінська Вікторія Смеюха (instagram.com/slava_kaminska)

Раніше Слава Камінська показала свого спортивного чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського, який відразу після новорічних свят приступив до занять спортом прямо на вулиці.

Відео: РБК-Україна