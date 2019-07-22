"Ніжно і злегка еротично": дочка Полякової вразила чуттєвими фото

Дочка Олі Полякової Маша пробує свої сили в моделінгу - цього літа дівчина навіть відучилася в таборі моделей в Греції, а також досить успішно веде свій блог в Instagram і займається вокалом. 14-річна красуня поскаржилася підписникам, що активність щось знизилася, тому вона вирішила її підняти з допомогою чуттєвих фото, а також конкурсу.

Маша опублікувала два кадри, на яких вона зображена в темно-зеленому топі з оголеними плечима і розпущеним волоссям. Дівчина млосно прочинила губи і пронизливо дивиться в об'єктив.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Хлопці актив дуже сильно впав, тому зіграємо в гру, напиши під цим постом будь-який комент і не забудь про лайк. Методом тику я виберу переможця ,якому відправлю щось смачненьке", - пообіцяла Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери не залишилися в боргу і засипали Машу компліментами, захоплюючись її вродою.

Всі Поляковы самі красиві і розумні

Краса, просто немає слів

Дуже "живе" фото

Неперевершена

Красуня, шо сказати

Дуже красива, так тримати, розумничка, стильна, просто захват

Дуже красива

Фото -шик

Офигеннишная

Дуже ніжно і злегка еротично

Красива

Дуже схожа на маму

Дуже жіночна і натуральна красуня

Красива і харизматична, майбутня артистка!!! або вже)))

Красоточка мамина

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, 14-річна дочка Полякової Маша підкорила ультратрендовим образом в короткому топі і велосипедках.

Раніше мама Маші Оля Полякова у сміливому рожевому міні захопила образом на Х-факторі. Співачку порівняли з "лялькою Барбі".

До речі, дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму.