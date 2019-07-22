"Ніжно і злегка еротично": дочка Полякової вразила чуттєвими фото

Дівчина приміряла топ з оголеними плечима
Дочка Олі Полякової Маша пробує свої сили в моделінгу - цього літа дівчина навіть відучилася в таборі моделей в Греції, а також досить успішно веде свій блог в Instagram і займається вокалом. 14-річна красуня поскаржилася підписникам, що активність щось знизилася, тому вона вирішила її підняти з допомогою чуттєвих фото, а також конкурсу.
Маша опублікувала два кадри, на яких вона зображена в темно-зеленому топі з оголеними плечима і розпущеним волоссям. Дівчина млосно прочинила губи і пронизливо дивиться в об'єктив.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Хлопці актив дуже сильно впав, тому зіграємо в гру, напиши під цим постом будь-який комент і не забудь про лайк. Методом тику я виберу переможця ,якому відправлю щось смачненьке", - пообіцяла Полякова-молодша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Фолловери не залишилися в боргу і засипали Машу компліментами, захоплюючись її вродою.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, 14-річна дочка Полякової Маша підкорила ультратрендовим образом в короткому топі і велосипедках.
Раніше мама Маші Оля Полякова у сміливому рожевому міні захопила образом на Х-факторі. Співачку порівняли з "лялькою Барбі".
До речі, дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму.