ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ніжно і елегантно: Меланія Трамп в блідо-рожевому вбранні зворушливо звернулася до всіх матерів

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.05.2020 - 17:28
Ніжно і елегантно: Меланія Трамп в блідо-рожевому вбранні зворушливо звернулася до всіх матерів
Меланія Трамп (колаж: РБК-Україна)

Перша леді з'явилася в стильному платті, яке вже одягала раніше

На днях Меланія Трамп разом з чоловіком Дональдом з'явилася на публіці - в Рожевому саду Білого дому відбулася офіційна церемонія на честь Національного дня молитви, на якій президент США та його дружина виступили з офіційною промовою. Для виходу в світ перша леді обрала трендову сукню А-силуету пісочного відтінку без рукавів в стилі сафарі від Diоr. А в День матері 10 травня Меланія знову порадувала стильною появою - вона записала зворушливе відеозвернення до всіх матерів.

Ролик був опублікований на офіційній Instagram-сторінці місіс Трамп. У відео вона постала у блідо-рожевій сукні міді з невеликим плісе на спідниці і без рукавів. Вбрання від бренду Gabriela Hearst коштує у продажу близько 3000 доларів.

Перша леді Америки доповнила ефектний і в той же час ніжний образ виразним макіяжем з акцентом на очі і підкреслила вилиці рожевим хайлайтером.

Зазначимо, що цей стильний наряд 50-річна Меланія вдягла не в перший раз — вона вже носила його на обіді дружин губернаторів в 2018 році, що проходив в Східному залі Білого дому.

Ніжно і елегантно: Меланія Трамп в блідо-рожевому вбранні зворушливо звернулася до всіх матерів

Меланія Трамп у 2018 році (фото: instagram.com/flotus)

"У цей День матері я хочу скористатися моментом, щоб вшанувати і подякувати всіх турботливих, самовідданих і відданих мам Америки. Любов матері не може бути замінена або відтворена. Матері забезпечують комфорт і турботу, якої потребує дитина, щоб рости, процвітати і бути успішною. Матері служать зразком для наслідування для наших дітей, мотивуючи нас працювати і мріяти. Матері також відіграють життєво важливу роль у суспільстві, формуючи звичаї та цінності майбутніх поколінь наших лідерів і новаторів", - звернулася до американців дружина президента.

Ніжно і елегантно: Меланія Трамп в блідо-рожевому вбранні зворушливо звернулася до всіх матерів

Меланія Трамп (скріншот з відео)

"Я прошу кожного з вас сьогодні приділити час, щоб подякувати матері і повідомити їй, як сильно ви її цінуєте. Я бажаю всім нашим матерям щасливого Дня матері. Нехай Бог благословить вас, і Бог благословить Сполучені Штати Америки", - підсумувала Меланія.

Раніше Меланія Трамп вразила незвично зухвалим луком в джинсах і масивних черевиках.

Теги Новини України Мелания Трампобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся