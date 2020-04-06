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Ніжна наречена: Наталя Могилевська у весільній сукні та фаті розбурхала мережу

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Співачка позувала у вбранні нареченої

Наталя Могилевська давно інтригує шанувальників розповідями про кохану людину. Вона встигла проговоритися, що її обранець працює за кордоном, тому зірці доводилося жити на дві країни. Роман пари почався в серпні минулого року, а пісня "Покохала" стала для співачки пророчою і "притягнула" в її життя кохання. Природно, мова почала йти про швидке весілля, адже Наталя мріє про сім'ю та дітей. Кульмінацією інтриги стало фото зірки в весільному платті і фаті, яким вона поділилася в Instagram, викликавши справжній ажіотаж.

На свіжому знімку артистка відображена в білосніжній весільній сукні по фігурі з мереживним верхом і довгою фатою. Макіяж зірки – ніжний і природний.

"Весілля в ефірі 1+1. Як Вам? Хто дивився?" — інтригуюче підписала фото Наталя.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники артистки почали жваво цікавитись деталями ефіру і випитувати, де можна побачити випуск з їх улюбленицею в головній ролі, але зірка вирішила залишити питання без відповіді, зате зібрала безліч компліментів.

  • Красива
  • Вона молодець... Заслуговує жіночого щастя
  • Ти така хороша
  • Наталочко, ви неперевершена
  • Супер
  • Миленько!
  • Таке красиве вбрання
  • Дуже мила, ніжна прекрасна і улюблена наша Наталя
  • Хотілося, що б це було на яву! Дуже стильна наречена!
  • Наташа, Яка краса! Ніжність!
  • Яке весілля?
  • Ви під вінець?

Скріншот коментарів

У розділі "сторіс" Наталія поділилася коротким відео у весільному вбранні. Вона опустила на обличчя невагому вуаль фати.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зізналася, навіщо нещодавно літала в Індії. Виявилося, вона пройшла тренінгу на досить інтимну тему.

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