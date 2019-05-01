Ніжна і справжня: Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу

Співачка виглядає просто приголомшливо
Схоже, Тіна Кароль вирішила на час свят відійти від образу розкішної діви і показує більш ніжну і домашню свою сторону. Так, раніше співачка зворушила фанів фото з підрослим сином Веніаміном, зробленим на Великдень. Тепер же артистка полонила шанувальників милим знімком, на якому вона зображена без макіяжу.
Ніжне фото було опубліковано на фан-сторінці Кароль. На ньому Тіна, одягнена в джинсову куртку, зробила селфі в машині, лукаво посміхаючись, при цьому на її обличчі практично немає косметики.
Шанувальники тут же закидали улюблену співачку захопленими компліментами, розчулюючись її натуральній красі.
Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото. Головна родзинка кадру - пронизливий погляд артистки, як ніби вона дивиться прямо тобі в душу.
До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.