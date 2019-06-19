Ніжна Лілія Подкопаєва в оточенні квітів поділилася життєвою мудрістю

Українська спортсменка і майбутня мама Лілія Подкопаєва звикла публікувати на своїй сторінці в Instagram не тільки знімки з фотосесій і повсякденному житті, але й супроводжувати їх цитатами, мудрими висловами і міркуваннями про цінності і пріоритети. Олімпійська чемпіонка, незважаючи на цікаве положення, веде активний спосіб життя, багато подорожує і насолоджується кожним днем в очікуванні дива. Так, вона встигла побувати в сонячній Одесі, де прокаталася на білосніжній яхті, засвітивши стрункі ніжки, і знову повернулася до Києва. Черговим знімком, на якому вона позує серед жовтих тюльпанів, Лілія поділилася в Instagram.

Гімнастка позує в білосніжній атласній майці на тонких бретелях. На її обличчі – максимально природний макіяж, а шкіра ніби світиться зсередини. Очі підведені чорними стрілками, а на губах грає помада пастельного відтінку. Волосся зібране у хвіст ззаду, а пару пасом вибилися на обличчя.

"Жалість дістається безкоштовно. Заздрість потрібно заслужити!" - поділилася своїми міркуваннями спортсменка.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Користувачі мережі в коментарях розділили думку гімнастки і погодилися з її твердженням, а також попутно залишили компліменти.

"Не в бров, а в око", "Красуня!", "Сама ніжність", "Згодна на всі 1000%", "Краще хай заздрять, ніж співчувають", "Відмінно сказано", "Це вірно","Ніжність", "Ось вже вірно! Краще не скажеш", - відзначали підписники Лілії.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Раніше Лілія Подкопаєва прогулялася по літній Одесі в легкому білому костюмі і відвідала місцевий ресторан.

До речі, Лілія Подкопаєва показала стильний образ в леопардовому сарафані на морській прогулянці.