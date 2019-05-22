Ніжна дівчинка: Тіна Кароль заворожила магнетичним фото

Українська поп-діва Тіна Кароль із завидною регулярністю радує шанувальників фото зі своїх стильних фотосетів, і хоч деякі кадри вони вже встигли оцінити раніше, але знімки в різних ракурсах і позах, не перестають приводити їх у захват. Так, Тіна в черговий раз заворожила фанів своїм магнетичним поглядом і загадковістю, змусивши серця битися частіше. В Instagram-акаунті вона розмістила знімок у вбранні від українських брендів.

Зірка буквально пронизує поглядом, дивлячись з портретного фото. Чуттєві червоні губи, фірмовий акцент в макіяжі знаменитості, довгі пухнасті вії і природний макіяж очей довершують картину ефектного лука. Рука біля обличчя елегантно вигнута, обручка з серцем на безіменному пальці – жодна деталь не сховалася від пильного погляду її фанів.

На артистці - блузка в відкритими плечима кольору слонової кістки від українського бренду FLOW THE LABEL і шовкова спідниця молочного відтінку від FROLOV.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Традиційно шанувальники не змогли встояти перед чарівною зіркою і обдарували її масою компліментів.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Яка краса", "Тінуля, люблю навіки, ти бездоганна", "Богиня сексі-дівчинка. Краса неимовнрная!", "Сама витонченість!", "Колечко, до речі, дуже мило виглядає", "Немає слів! Цей погляд пробирає до глибини душі", "Це дуже-дуже ніжно і гарно!", "Сама ніжна дівчинка", "Чудова поза, чудове фото, все чудово, але, в першу чергу, ві", "Я тону в твоїх очах", - не могли впоратися з емоціями фани

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль звела мережу з розуму пристрасним фото в червоній сукні, а її магнетичний погляд заворожив шанувальників.

До речі, Тіна Кароль зачарувала таємничим знімком, показавши природну красу.

Нагадаємо, що Тіна Кароль викликала ажіотаж спокусливим чорно-білим фото.