Неземний: головним героєм шоу Холостяк 10 став пілот (відео)

Ця весна на СТБ буде наповнена неземними емоціями і пристрастями, адже вперше головним героєм романтичного реаліті став Холостяк, який з легкістю долає земне тяжіння. Уже скоро на телеканалі СТБ стартує 10-й сезон шоу Холостяк!

Він – пілот і власник льотної школи в Америці (Майамі). Йому не страшні стихії. Він ставить собі захмарні цілі і досягає їх. Він багато років йшов до своєї мети – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах любові.

Неземний Холостяк! – Холостяк 10. Скоро на СТБ!

Прем'єра десятого сезону реаліті Холостяк в ефірі СТБ традиційно відбудеться в березні.

Саундтреком до тизера стала кавер-версія відомого хіта Diamonds у виконанні пари, яка також зустрілася в популярному телевізійному проекті, Романа Дуди і Віри Кекелії. Аранжування – Владислав Музиченко, музичний продюсер промо СТБ.

Ведучий – Григорій Решетник.

Холостяк 10 стане пілот (фото: СТБ)

Нагадаємо, раніше Микита Добринін (Холостяк 9) розповіли про заручини на Балі, які відбулия 17 січня.

Микита розповів, що чекав того самого моменту, щоб покликати Дашу заміж - і Балі ідеально підійшло для цього.

"Я б зробив пропозицію і раніше. Але шукав особливий момент, щоб ця подія запам'яталася на все життя. Скажу чесно, що спочатку було кілька ідей. Але коли зрозумів, що нас чекає поїздка на Балі, вирішив зробити пропозицію тут. Цей острів неймовірно красивий, загадковий і частково містичний", - зізнався чоловік.