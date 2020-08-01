ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни

Субота 01 серпня 2020 15:21
Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Артистка показала оголену спину, позуючи в шовковій комбінації

Тіна Кароль є однією з самих жіночних і вишуканих співачок України. Поп-діва регулярно радує своїх численних шанувальників пікантними і гарячими, але при цьому зовсім не вульгарними знімками. Днями артистка поділилася чуттєвим кадром, який викликав справжній ажіотаж у мережі.

Тіна приміряла шовкову сукню-комбінацію перламутрового кольору, під яку не стала надягати нижню білизну. Ніжний образ вона доповнила розпущеним волоссям і нюдовим макіяжем без фірмової червоної помади.

Знаменитість демонструє на камеру оголену спину і пронизливий погляд.

Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни

Тіна Кароль в шовковій сорочці заворожила чуттєвим кадром (фото: instagram.com/tina_karol)

Знімок викликав справжній захват серед користувачів мережі, які обрушили на Кароль лавину компліментів.

  • Незаконно красива!
  • афигенная
  • Чарівна
  • Хороша
  • Огоооонь спека
  • Ну,що я можу сказати...Я ТАЮ. Тіна,а ви знаєте ,що незаконно бути такою красивою?
  • найкрасивіша
  • Неймовірна
  • Гаряче
  • Я тону в цих очах, Королева
  • Несіть вогнегасник тут пожежа
  • Як завжди ніжна і спокуслива.

Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро, де виконала свої найвідоміші хіти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Тіна Карольфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся