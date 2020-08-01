Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка показала оголену спину, позуючи в шовковій комбінації

Тіна Кароль є однією з самих жіночних і вишуканих співачок України. Поп-діва регулярно радує своїх численних шанувальників пікантними і гарячими, але при цьому зовсім не вульгарними знімками. Днями артистка поділилася чуттєвим кадром, який викликав справжній ажіотаж у мережі.

Тіна приміряла шовкову сукню-комбінацію перламутрового кольору, під яку не стала надягати нижню білизну. Ніжний образ вона доповнила розпущеним волоссям і нюдовим макіяжем без фірмової червоної помади.

Знаменитість демонструє на камеру оголену спину і пронизливий погляд.

Тіна Кароль в шовковій сорочці заворожила чуттєвим кадром (фото: instagram.com/tina_karol)

Знімок викликав справжній захват серед користувачів мережі, які обрушили на Кароль лавину компліментів.

Незаконно красива!

афигенная

Чарівна

Хороша

Огоооонь спека

Ну,що я можу сказати...Я ТАЮ. Тіна,а ви знаєте ,що незаконно бути такою красивою?

найкрасивіша

Неймовірна

Гаряче

Я тону в цих очах, Королева

Несіть вогнегасник тут пожежа

Як завжди ніжна і спокуслива.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро, де виконала свої найвідоміші хіти.