Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни

Артистка показала оголену спину, позуючи в шовковій комбінації
Тіна Кароль є однією з самих жіночних і вишуканих співачок України. Поп-діва регулярно радує своїх численних шанувальників пікантними і гарячими, але при цьому зовсім не вульгарними знімками. Днями артистка поділилася чуттєвим кадром, який викликав справжній ажіотаж у мережі.
Тіна приміряла шовкову сукню-комбінацію перламутрового кольору, під яку не стала надягати нижню білизну. Ніжний образ вона доповнила розпущеним волоссям і нюдовим макіяжем без фірмової червоної помади.
Знаменитість демонструє на камеру оголену спину і пронизливий погляд.
Тіна Кароль в шовковій сорочці заворожила чуттєвим кадром (фото: instagram.com/tina_karol)
Знімок викликав справжній захват серед користувачів мережі, які обрушили на Кароль лавину компліментів.
Скріншот коментарів
Раніше Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро, де виконала свої найвідоміші хіти.