Незаконна краса: Настя Каменських приголомшила глибиною декольте

Каменських здивувала в перший же день зйомок X-Фактора
Настя Каменських приємно порадувала свою багатотисячну армію шанувальників, показавши дійсно "спекотне" фото. Зазначимо, що українська співачка стала одним з членів журі нового сезону популярного шоу X-Фактор. До речі, судити гостей шоу разом з Каменських також будуть: Оля Полякова, Андрій Данилко та італійський оперний співак Алессандро Сафіна!
Нещодавно відбулася презентація нового шоу, під час якої також представили четвірку журі. І Настя Каменських постала в самому вигідному для себе світлі! Співачка продемонструвала свій чудовий і дуже сексуальний образ для проекту.
Так, перед камерами Каменських блиснула в екстремально відвертій сукні практичний тілесного кольору – як раз під загар Насті. Звичайно ж, сукня вигідно підкреслює чарівні округлості виконавиці, а особливо – зону декольте.
Крім того, сама Настя спеціально стала в таку позу, щоб якнайкраще продемонструвати свої "пікантності". Образ Насті довершують лаконічні золоті прикраси. Волосся розпущене.
Спокуслива Настя Каменських (фоп: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники Насті прийшли в захват від її нового образу:
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Члени журі нового сезону X-Фактор (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше грячая Каменських в шкіряному комбінезоні полонила нескінченними ногами. Співачка показала стрункі форми!
Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських показали спільне фото і обмінялися романтичними посланнями.