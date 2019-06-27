Незаконна краса: Настя Каменських приголомшила глибиною декольте

Настя Каменських приємно порадувала свою багатотисячну армію шанувальників, показавши дійсно "спекотне" фото. Зазначимо, що українська співачка стала одним з членів журі нового сезону популярного шоу X-Фактор. До речі, судити гостей шоу разом з Каменських також будуть: Оля Полякова, Андрій Данилко та італійський оперний співак Алессандро Сафіна!

Нещодавно відбулася презентація нового шоу, під час якої також представили четвірку журі. І Настя Каменських постала в самому вигідному для себе світлі! Співачка продемонструвала свій чудовий і дуже сексуальний образ для проекту.

Так, перед камерами Каменських блиснула в екстремально відвертій сукні практичний тілесного кольору – як раз під загар Насті. Звичайно ж, сукня вигідно підкреслює чарівні округлості виконавиці, а особливо – зону декольте.

Крім того, сама Настя спеціально стала в таку позу, щоб якнайкраще продемонструвати свої "пікантності". Образ Насті довершують лаконічні золоті прикраси. Волосся розпущене.

Спокуслива Настя Каменських (фоп: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті прийшли в захват від її нового образу:

"Незаконно бути такою гарною, але ти молодець закону дотримуєшся!"

"Господи, яка ж красива! Краса країни!"

"Настуню, ти виглядаєш просто супер!"

"Ви така класна, Анастасія!"

"Шикарна!"

"Перебір. Але плаття гарне!"

"Бліін, яка ж вона гаряча!"

"Розцвіла ще більше)"

"Тепер не тільки попа як у Кім, але і одяг. Але виглядає не менш сексуально!"

"Як завжди, НЕПЕРЕВЕРШЕНА!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Члени журі нового сезону X-Фактор (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше грячая Каменських в шкіряному комбінезоні полонила нескінченними ногами. Співачка показала стрункі форми!

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських показали спільне фото і обмінялися романтичними посланнями.