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"Неможливо приховати любов": Володимир Дантес зробив несподіване зізнання чоловікові

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Першою на зізнання відреагувала дружина Дантеса - Надя Дорофєєва

Блогер, бізнесмен та музикант Володимир Дантес, який нещодавно відзначив річницю весілля зі співачкою Надією Дорофєєвою, не проти пожартувати над дружиною і друзями. Черговий прикол, який придумав Володимир поставив його шанувальників у скрутне становище. Дантес опублікував фото з чоловіком в своєму Instagram, під яким залишив досить загадковий підпис.

Фото: (instagram.com/vladimirdantes)

"@leokolos ось і прийшов час фотографії!!!))) неможливо приховати цю любов!!! Ми жили разом і жінки не змогли перешкодити нам, ми працювали разом і конкуренти не змогли перешкодити нам. Навіть твоя з @ammdance це було Наше з Тобою спільне рішення!!! З днем народження!!!! Леонід!!!" - написав Володимир.

Першою на пост відреагувала Надя Дорофєєва, залишивши цілих два коментаря зі смайлами і смішками.

А ось підписники музиканта були спантеличені таким зізнанням і почали обережно міркувати, що він хотів цим сказати.

  • Володимир, не ображайтеся. Але ви вдвох на цьому фото виглядаєте, як закохана пара
  • Сектантські фото в студію
  • Все, що в погляді, не можна приховати)) спасибі, мій друг
  • Які глибоко красиві!
  • Такі серйозні
  • Прекрасна пара!
  • Володимир, ну ви і провокатор))) написано ідеально для жовтенької преси
  • Скажіть, будь ласка, що ви не тримайтеся за руки
  • Які красиві
  • Камінг-аут, я так і думала
  • Люди хочуть бачити те, у що вірять або придумали
  • Типу смішно
  • ну заради такого, я б теж відмовилася від обіду - @stekhina тепер ти мене розумієш)))

Звичайно, більшість шанувальників Володимира не піддалися на провокацію і оцінили жартівливе привітання друга, але визнали, що теплі дружні почуття - це прекрасно.

Варто відзначити, що за орієнтацію Володимира переживати не доводиться, адже в його профілі часті освідчення в коханні своїй дружині, а ще її пікантні фотографії. Так, нещодавно Дантес виклав кадр, на якому можна розглянути соковиті форми Дорофєєвої.

А до цього закохана пара замилувала ніжністю з Італії, Володимир і Надія на орендованій яхті прокотилися по середземноморю.

До речі, Потап і Настя Каменських також похвалилися романтичної прогулянкою по мальовничому італійському містечку, в якому пара зупинилася.

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