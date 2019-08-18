"Неможливо приховати любов": Володимир Дантес зробив несподіване зізнання чоловікові

Блогер, бізнесмен та музикант Володимир Дантес, який нещодавно відзначив річницю весілля зі співачкою Надією Дорофєєвою, не проти пожартувати над дружиною і друзями. Черговий прикол, який придумав Володимир поставив його шанувальників у скрутне становище. Дантес опублікував фото з чоловіком в своєму Instagram, під яким залишив досить загадковий підпис.

Фото: (instagram.com/vladimirdantes)

"@leokolos ось і прийшов час фотографії!!!))) неможливо приховати цю любов!!! Ми жили разом і жінки не змогли перешкодити нам, ми працювали разом і конкуренти не змогли перешкодити нам. Навіть твоя з @ammdance це було Наше з Тобою спільне рішення!!! З днем народження!!!! Леонід!!!" - написав Володимир.

Першою на пост відреагувала Надя Дорофєєва, залишивши цілих два коментаря зі смайлами і смішками.

А ось підписники музиканта були спантеличені таким зізнанням і почали обережно міркувати, що він хотів цим сказати.

Володимир, не ображайтеся. Але ви вдвох на цьому фото виглядаєте, як закохана пара

Сектантські фото в студію

Все, що в погляді, не можна приховати)) спасибі, мій друг

Які глибоко красиві!

Такі серйозні

Прекрасна пара!

Володимир, ну ви і провокатор))) написано ідеально для жовтенької преси

Скажіть, будь ласка, що ви не тримайтеся за руки

Які красиві

Камінг-аут, я так і думала

Люди хочуть бачити те, у що вірять або придумали

Типу смішно

ну заради такого, я б теж відмовилася від обіду - @stekhina тепер ти мене розумієш)))

Звичайно, більшість шанувальників Володимира не піддалися на провокацію і оцінили жартівливе привітання друга, але визнали, що теплі дружні почуття - це прекрасно.

Варто відзначити, що за орієнтацію Володимира переживати не доводиться, адже в його профілі часті освідчення в коханні своїй дружині, а ще її пікантні фотографії. Так, нещодавно Дантес виклав кадр, на якому можна розглянути соковиті форми Дорофєєвої.

А до цього закохана пара замилувала ніжністю з Італії, Володимир і Надія на орендованій яхті прокотилися по середземноморю.

До речі, Потап і Настя Каменських також похвалилися романтичної прогулянкою по мальовничому італійському містечку, в якому пара зупинилася.