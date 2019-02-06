Неможливо розслабитися: Лобода показала, як "запалювала" на концерті Superstar Show (відео)

Співачка виконала свої знакові хіти
Опальная Светлана Лобода, которая ранее анонсировала старт своего грандиозного шоу Superstar, продолжает гастролировать по России. При этом если ранее на своей instagram-страничке исполнительница зачастую показывала фото, то недавно она опубликовала целую серию уникальных видео с концерта — как возможность побывать на нем "виртуально".
На опубликованных видео Светлана Лобода исполняет самые популярные свои хиты, к примеру, "40 градусов", "Пора домой" и другие.
"Невозможно расслабиться", — лаконично подписала видео Лобода строчкой из песни "40 градусов".
Видео: instagram.com/lobodaofficial
Кстати, на одном из видео на сцену с Лободой вышел также Артем Иванов — автор песен, бывший участник "Фабрики звезд", солист группы "Инь-Янь". Кстати, именно Иванов является автором хита Лобода "Суперзвезда".
Поклонники Лободы также поспешили прокомментировать ее новые видео и выразить восторг по поводу масштабного концерта.
Светлана Лобода во время концерта Superstar Show (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода впечатлила сеть эпатажными образами.
Также до этого Светлана Лобода показала свою стильную дочь в звездном family look.
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