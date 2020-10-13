Неможливо відірватися: спекотна Даша Астаф'єва повністю оголилася в ліжку

Співачка показа оголене тіло на ефектних кадрах
Даша Астаф'єва може дозволити собі не приховувати свою відерту сексуальність. Кожен її відвертий фотосет шанувальники зводять в окремий вид мистецтва. Вона майстерно оголюється на камеру так, що її еротичні фото володіють особливою естетикою і привабливістю. Черговим доказом цього став пікантний фотосет в чорно-білих тонах, яким зірка поділилася в Instagram.
На одному з гарячих фото Даша повністю оголила груди – кадр вийшов досить оригінальним завдяки ефекту накладення зображень.
На іншому кадрі співачка зображена в чорному боді біля дзеркала, а третій знімок – чуттєвий портрет у профіль.
Також Даша опублікувала кольоровий кадр, на якому розташувалася біля дзеркала у ванній кімнаті. На артистці – чорне боді з відкритою спиною, що підкреслило її пружні округлі стегна.
Шанувальники не приховували захоплення і не встояли перед чуттєвою еротикою.
Пізніше артистка показала гарячі постільні кадри, на яких позує повністю голою, прикривши інтимні місця тільки легким халатиком.
Нагадаємо, що раніше екс-колега Астаф'євої по гурту Nikita Анастасія Кумейко розповіла, про що Даша мріє вже 10 років.