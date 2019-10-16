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Неймовірно збуджує: Тарас Тополя зробив відверте зізнання про стосунки з Alyosha

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 12:11
Неймовірно збуджує: Тарас Тополя зробив відверте зізнання про стосунки з Alyosha
Тарас Тополя і Альоша (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тополя підкреслив, що у відносинах важливо довіряти своїй другій половинці

Тарас Тополя здивував шанувальників новим відвертим зізнанням. Нагадаємо, що раніше фронтмен групи "Антитіла" заінтригував довгоочікуваним "поповненням". Також український виконавець розповів, від чого відштовхується в процесі виховання синів. Нове визнання Тополі стосується теми його інтимного життя. В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", лідер гурту Тарас Тополя розповів, як вони з дружиною, співачкою Alyosha підтримують пристрасть у сімейних відносинах.

"Ми з Оленою живемо активним сексуальним життям. Вона мене неймовірно збуджує, ми експериментуємо, – зізнався Тарас Тополя в інтерв'ю "Ранку з Україною". – Але любов і сім'я – це трошки інше. Любов і сім'я – це такі широкі й глибокі відносини".

За словами музиканта, ревнощі в сім'ї перекриває те, що вони довіряють один одному.

"В принципі, якщо включити маскулінність, то можна ревнувати до кожного стовпа, тому що всі ми люди. Але суть не в цьому, суть у довірі. У нас є довіра і воно все покриває", – розповів артист.

Неймовірно збуджує: Тарас Тополя зробив відверте зізнання про стосунки з Alyosha

Тарас Тополя і Альоша з синами (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тарас найбільше цінує хвилини, які проводить разом з дружиною і дітьми. При кожній можливості сім'я намагається приділяти час один одному. Втім, усамітнюватися на кілька днів Тарасу і Олені вдається не часто.

"Дуже хочеться, але рідко, можливо раз в два роки. Ми і так забираємо багато часу у вихованні своїх дітей, тобто ми десь зайняті своїми справами, а вони нам нудьгують. Думаю, що діти трішки підростуть і тоді ми втечемо", – поділився лідер гурту "Антитіла" в інтерв'ю каналу "Україна".

Нагадаємо, раніше Alyosha розповіла, через що може просидіти за келихом вина до пізньої ночі. Співачка зазначила, що дуже цінує такі рідкісні моменти з чоловіком.

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Новини України семьяТарас ТополяAlyosha
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