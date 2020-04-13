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Неймовірно милі! Юрій Горбунов від душі "побив" Катю Осадчу вербою (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 10:29
Неймовірно милі! Юрій Горбунов від душі "побив" Катю Осадчу вербою (відео)
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркове подружжя зачарували мережу кумедним домашнім відео

Катя Осадча чим тільки не займалася на карантині - телеведуча нарешті долучилася до йоги і тепер тренується разом з чоловіком Юрієм Горбуновим, а іноді і трирічний синок Іван приєднується. Крім того, вона мріє про майбутні подорожі після закінчення режиму самоізоляції і ділиться в мережі архівними кадрами з минулих поїздок. У Вербну неділю, що в 2019 році випала в Україні на 12 квітня, артистка привітала всіх підписників свого Instagram і показала, як провела цей день.

Катя опублікувала неймовірно ніжне фото, на якому зображена у дворі їх заміського будинку на тлі квітучого дерева. На теледіві біла футболка і світло-рожева кофта, вона зав'язала волосся у хвіст і не стала наносити на обличчя ніякої косметики.

Неймовірно милі! Юрій Горбунов від душі &quot;побив&quot; Катю Осадчу вербою (відео)

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також Осадча виклала кумедне домашнє відео з чоловіком - на ньому Горбунов від душі б'є її гілкою верби, як і годиться в цей день.

"Не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень - Великдень! Щастя, здоров'я", - примовляє шоумен.

Відео: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"За тиждень Великдень! З Вербною неділею! Нехай свята принесуть здоров'я, мир і душевний спокій!" - прокоментувала публікацію Катя.

Фолловери вкотре захопилися природною красою ведучої, а також зазначили, що вони з Юрієм дуже мила і гармонійна пара і нагадали, щоб вона теж побила чоловіка вербою.

  • Без макіяжу Вам красивіше, Ви прекрасні і віє ніжністю.
  • Ви милі! Катерина, у відповідь теж виконайте обряд побиття, для справедливості
  • А Юру побити?
  • Навзаєм!
  • Я захоплююсь Вами! Ві та Юрій одна з найщиріших публічних пар!Щастя вашій сім'ї!Зі святом!Божого благословіння!
  • У вас така гарна шкіра!якими кремами,сироватками ... ви користуєтесь???підкажіть
  • kosadcha красуня!!!! І вас з наступаючий великоднем!!
  • Ви дуже гарна!
  • Сама Ніжність! Хай буде Радість в душі. З Вербною Неділею!
  • Нехай разом з вербною нелею прийде здоров'я у нашу крайіну
  • Ви класні))
  • Ти гарна навіть без макіяжу, богиня)

Неймовірно милі! Юрій Горбунов від душі &quot;побив&quot; Катю Осадчу вербою (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча в пікантному облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю - ведуча показала фото з занять йогою.

Королева карантину: Катя Осадча несподівано обзавелася короною Це криза: Юрій Горбунов поскаржився на проблеми у вихованні трирічного сина
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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