Неймовірно милі! Юрій Горбунов від душі "побив" Катю Осадчу вербою (відео)

Зіркове подружжя зачарували мережу кумедним домашнім відео
Катя Осадча чим тільки не займалася на карантині - телеведуча нарешті долучилася до йоги і тепер тренується разом з чоловіком Юрієм Горбуновим, а іноді і трирічний синок Іван приєднується. Крім того, вона мріє про майбутні подорожі після закінчення режиму самоізоляції і ділиться в мережі архівними кадрами з минулих поїздок. У Вербну неділю, що в 2019 році випала в Україні на 12 квітня, артистка привітала всіх підписників свого Instagram і показала, як провела цей день.
Катя опублікувала неймовірно ніжне фото, на якому зображена у дворі їх заміського будинку на тлі квітучого дерева. На теледіві біла футболка і світло-рожева кофта, вона зав'язала волосся у хвіст і не стала наносити на обличчя ніякої косметики.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Також Осадча виклала кумедне домашнє відео з чоловіком - на ньому Горбунов від душі б'є її гілкою верби, як і годиться в цей день.
"Не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень - Великдень! Щастя, здоров'я", - примовляє шоумен.
Відео: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
"За тиждень Великдень! З Вербною неділею! Нехай свята принесуть здоров'я, мир і душевний спокій!" - прокоментувала публікацію Катя.
Фолловери вкотре захопилися природною красою ведучої, а також зазначили, що вони з Юрієм дуже мила і гармонійна пара і нагадали, щоб вона теж побила чоловіка вербою.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча в пікантному облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю - ведуча показала фото з занять йогою.