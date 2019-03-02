Неймовірно: дочка Олі Полякової здивувала мережу своїм макіяжем

Свій день народження Маша Полякова вирішила провести яскраво

Сегодня, 2 марта, дочь Оли Поляковой Маша отмечает свое 14-летие. По этому поводу она предстала перед подписчиками в интересном образе, который показала на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что образ именинницы пришелся по душе ее подписчикам, которые поздравляли девочку и восхищались ее макияжем.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Невероятно", - прокомментировала tanyadokanina.

"Образ шикарный, даже и подумать не могла, что получится так классно, все идеально подобрано, макияж подходит идеально, когда же еще так наряжаться как не в 14 лет? В 30 уже бы так не смотрелось", - подчеркнула marinaromanenko34.

"Креативненько", - написала 100tskayaruslana.

"Ухты ж, очень красиво. Еще бы знать, что это за образ (украинская ведьма? Без обид, просто интересуюсь, а не обзываю)", - отметил maksim.sokolov7.

"Очень красивая! С Днем Рождения!", - написала oliamagda.

"Очень красиво, учитывая, тема не из светлых. Ну, очень ярко, профессионально, красиво сделано. И сама Маша красотка, с днем рождения!", - прокомментировала bondlebidnataliia82.

"Креативно! Супер!", - отметила taniusha2945.

"Ааа, как же круто. Тебе очень идет. С днем рождения", - прокомментировала anyavod7.

"Блин Машка — это просто бомба, супер", - написала inna_moroz95.

Напомним, что украинская певица Оля Полякова ярко поздравила свою дочь Машу с днем рождения. Певица оставила теплые слова и пожелания.

Ранее сообщалось, что дочь Поляковой восхитила сеть исполнением хита Кристины Соловий.