Неймовірна! Спокуслива Єфросиніна захопила пікантним відео в халаті

Ведуча розповіла про насичений тиждень після відпустки
Маша Єфосиніна звикла виглядати привабливо не тільки в робочій обстановці і під час виходів у світ, але і вдома. Телеведуча обожнює зручну і красиву домашній одяг, причому навіть вирішила створити власний бренд. Курортні луки ведучої заслуговують окремої уваги. Наприклад, під час нещодавнього відпочинку в Мексиці вона красувалася на узбережжі в розкішних довгих сукнях-вишиванках і блищала в трендових купальниках. По приїзду в Київ, теледіва з головою поринула в роботу, про що оригінально повідомила зі сторінки в Instagram.
У короткому ролику Маша скидає з плечей затишний халатик молочного кольору під яким видніється коротке чорне плаття-сарафан. Вона підняла стильну маску для сну, на губах грає легка посмішка.
"В двох секундах про те, як проходили мої п'ять робочих днів після відпустки", - оригінально підписала Маша ефектне відео.
Коментатори оцінили спокусливий домашній образ Маші. Вони скупали ведучу в щирих компліментів.
Скріншот коментарів
До речі, під час поїздки в Мексику Маша Єфросиніна зважилася спробувати місцевий екзотичний алкоголь. Наприклад, вона оцінила міцну настоянку на галлюциногенном кактусі і поділилася відчуттями після її вживання.
По прильоту додому, Маша Єфросиніна приголомшила своїм виходом у світ – вона стала ведучою церемонії нагородження від відомого глянцю і блищала в розкішній довгій сукні.