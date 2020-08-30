Неймовірна! "Сяюча" Катя Осадча в розкішному вбранні підкорила нескінченними ногами

Катя Осадча звикла дивувати громадськість своїми публічними виходами і запаморочливими вбраннями – на екрані ведуча завжди виглядає стильно й ефектно. Модельна фігура теледіви дозволяє їй приміряти найсмилівіші луки і виглядати у розкішних сукнях по фігурі немов статуетка. Так, на нових кадрах Катя з'явилася в розкішній сукні з пікантним розрізом і прозорою накидкою, що додала образу родзинку.

Ведучая уклала волосся в розкішні хвилясті блискучі локони. На ній – шикарне вечірнє плаття з чорним алтасным ліфом і подолом, розшитим золотими паєтками. На ногах – відкриті босоніжки.

"Неймовірно красиве вбрання! І ти, Катю, просто сяєш!" - підписала ролик з ведучою в головній ролі співачка Альоша, яка нещодавно втретє стала мамою. Шанувальники розділили думку артистки.

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Катя Осадча знову розцвіла

Дуже красива

Ніжки

Яка краса

Супер, як завжди

Оригінальне вбрання і Вам пасує!

Яка ж Ви шикарна

Дуже красива! Неймовірна

Катя - красуня! Для мене ідеал жінки

Вау, Катерина! Це найкращий лук! Я в захваті

Плаття ідеальне

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Крім того, ведуча опублікувала портретний кадр з салону авто, на якому позує в ніжно-блакитному костюмі зі стильними і трендовими шортами-бермудами і зі стильною масивної ланцюгом на капелюшку.

Катя Осадча вбралася в трендовий літній костюм (фото: instagram.com/kosadcha)

"Повертаємося до активних робочих днів нон-стоп", - заявила вона в підписы.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча поділилися фотозвітом з дня народження чоловіка Юрія Горбунова.