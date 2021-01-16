Неймовірна: Лілія Ребрик в стильному костюмі зізналася, що рятується від холодів і морозів

Українська ведуча Лілія Ребрик ще з початку карантину проводить час вдома весело і з користю: готує зі своїми крихітками, танцює з чоловіком Андрієм Диким і не забуває радувати фоловерів смачними рецептами.

Також ведуча поділилася перевіреним способом, як розвантажитися після новорічних застіль.

А сьогодні воно розповіла, чим рятується від холодів, які "накрили" і столицю, і взагалі всю країну.

"Мабуть, сьогодні була найхолодніша ніч навіть не пам пам'ятаю за скільки років! Я насправді не жаліюся: люблю зиму отак - епізодично! Хрещенські морози - і ок, мені достатня холодів. Сьогодні ж зимою насолоджуйтеся! Вдома! З вікна її споглядаючи. Бо -15 - то не жарти!", - зізналась Лілія.

Вона додала, що, якщо доведеться вийти з дому, обов'язково добре одягайтеся і перед виходом поїжте чогось гарячого і поживного: бульйон, суп, м'ясо, теплі овочі.

"Так радять лікарі! Я ж вам можу порадити - що такого теплого і поживного приготувати. Я сьогодні вдома і буду чаклувати на кухні! У мене у меню - індичка. І теж невипадково! Взимку вона дуже корисна, бо містить триптофан - унікальну речовину, яка допомагає організму впоратися з негативними наслідками зимового стресу. І готую я її, звісно, традиційно за дуже пробачимо рецептом", - написала Ребрик.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Рецепт від Лілії Ребрик

Склад:

2 філе індички;

4 ложки меду;

6 зубчиків часнику;

4 ложки гірчиці;

сіль, перець, спеції для птиці.

Спосіб приготування:

1. Часник очистіть, наріжте, нашпигуйте ними скибочки філе.

2. Змішайте гірчицю з медом, посоліть, поперчіть, додайте спецій, натріть цим "соусом" м'ясо і залиште на кілька годин при кімнатній температурі.

3. Розігрійте духовку до 200 градусів, загорніть філе у фольгу і поставте на деко і запікайте півтори години.

Нагадаємо, Лілія Ребрик вміє пекти чарівне імбирне печиво. Рецепт імбирних чоловічків від Лілії можна знайти тут.