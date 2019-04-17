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Неймовірна красуня тоді і зараз: Ольга Сумська підкорила архівними фото


Акторка показала, якою була в молодості

52-річна актриса і телеведуча Ольга Сумська по праву вважається однією з найкрасивіших жінок України - знаменитість виглядає набагато молодше своїх років і може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою. Днями артистка поностальгувала про молодість і поділилася на своїй сторінці в Instagram архівними фотографіями.

На знімках юна і свіжа Ольга зображена в ефектних сукнях з глибоким декольте, яке виграшно підкреслює її пишний бюст.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

На одному з фото волосся актриси завите в красиві локони, а в руках вона тримає яблуко.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Трохи спогадів..." - лаконічно прокоментувала Сумська.

Фолловери зірки прийшли в захват від такого її образу і відзначили, що вона майже зовсім не змінилася, а крім того, як була так і залишилася сліпучою красунею.

  • "Чарівна"
  • "Шалена красуня тоді і зараз"
  • "Як же прекрасна молодість. Красуня"
  • "Пані Ольго, скажіть будь ласка як Вам вдається весь час тримати себе в такій бездоганній формі? Буду Вам вдячна за відповідь!"
  • "Неймовірно красива"
  • "Прекрасна жінка, талановита актриса!!!!"
  • "Час не владний над Вами!"
  • "Натуральна красуня"
  • "Оля, Ви красуня, і тоді і зараз!"
  • "Ольга, ви прекрасна жінка, я захоплююся вами!"
  • "Зараз нітрохи не гірше"
  • "Ну що тут скажеш? Краса, вона не змінюється"

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці.

Ми також писали, що Ольга Сумська підкорила квітучим зовнішнім виглядом.

Сама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень "Я щаслива": Оля Полякова визнана "Жінкою України 2019" (відео)
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