Неймовірна красуня тоді і зараз: Ольга Сумська підкорила архівними фото

Акторка показала, якою була в молодості
52-річна актриса і телеведуча Ольга Сумська по праву вважається однією з найкрасивіших жінок України - знаменитість виглядає набагато молодше своїх років і може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою. Днями артистка поностальгувала про молодість і поділилася на своїй сторінці в Instagram архівними фотографіями.
На знімках юна і свіжа Ольга зображена в ефектних сукнях з глибоким декольте, яке виграшно підкреслює її пишний бюст.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
На одному з фото волосся актриси завите в красиві локони, а в руках вона тримає яблуко.
"Трохи спогадів..." - лаконічно прокоментувала Сумська.
Фолловери зірки прийшли в захват від такого її образу і відзначили, що вона майже зовсім не змінилася, а крім того, як була так і залишилася сліпучою красунею.
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці.
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