Неймовірна красуня тоді і зараз: Ольга Сумська підкорила архівними фото

52-річна актриса і телеведуча Ольга Сумська по праву вважається однією з найкрасивіших жінок України - знаменитість виглядає набагато молодше своїх років і може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою. Днями артистка поностальгувала про молодість і поділилася на своїй сторінці в Instagram архівними фотографіями.

На знімках юна і свіжа Ольга зображена в ефектних сукнях з глибоким декольте, яке виграшно підкреслює її пишний бюст.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

На одному з фото волосся актриси завите в красиві локони, а в руках вона тримає яблуко.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Трохи спогадів..." - лаконічно прокоментувала Сумська.

Фолловери зірки прийшли в захват від такого її образу і відзначили, що вона майже зовсім не змінилася, а крім того, як була так і залишилася сліпучою красунею.

"Чарівна"

"Шалена красуня тоді і зараз"

"Як же прекрасна молодість. Красуня"

"Пані Ольго, скажіть будь ласка як Вам вдається весь час тримати себе в такій бездоганній формі? Буду Вам вдячна за відповідь!"

"Неймовірно красива"

"Прекрасна жінка, талановита актриса!!!!"

"Час не владний над Вами!"

"Натуральна красуня"

"Оля, Ви красуня, і тоді і зараз!"

"Ольга, ви прекрасна жінка, я захоплююся вами!"

"Зараз нітрохи не гірше"

"Ну що тут скажеш? Краса, вона не змінюється"

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці.

Ми також писали, що Ольга Сумська підкорила квітучим зовнішнім виглядом.