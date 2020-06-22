Неймовірна красуня: Лілія Ребрик підкорила яскравим літнім образом

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча почала робочий тиждень в чудовому вбранні

Лілія Ребрик дуже радіє літу, яке вона проводить на дачі з коханим чоловіком та доньками. А ось на роботі телеведуча регулярно демонструє стильні і модні образи, захоплюючи своїм почуттям стилю і стрункою фігурою. Так, цей робочий тиждень артистка вирішила почати в яскравому вбранні.

Зірка опублікувала в Instagram ефектні кадри, зроблені на вулиці біля студії. Лілія приміряла незвичайний повітряний аутфит - довгу червону сукню-халат з квітковим принтом, під яку одягла коротку білу комбінацію.

Ведуча доповнила лук світлими туфлями-човниками, а волосся зібрала у високу зачіску, залишивши кілька пасом біля обличчя.

"Яскравого тижня. Поділіться планами?" - прокоментувала публікацію Ребрик.

Лілія Ребрик похвалилася яскравим літнім цибулею в плаття-халат (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях фолловери захоплюються барвистим образом Лілії і діляться своїми планами на тиждень.

Ві неймовірна!!! У мене сьогодні перший робочий день на новому місці!)

Вааауууу, вам так личить цей образ. Ві неймовірна. А з планів - сьогодні вітатиму маму з днем народження)

Так образ дуже гарний. Вам дуже личить. А в мене за планом робочій день в таку зливу

Дуже гарно,сонячно і білі. весь день присвячений лиш синульці якому 1.5місяці

Обожнюю ці сукні

Красуня

Ви неперевершені, а втім як завжди.., гарного Вам початку тижня...

Лілечка, прекрасного робочого тижня Вам .

Очманіло красиво!

Чудова жінка

Ві неймовірна красуня. Від щирого серця бажаю Вам легкого початку тижня, гарного настрою, позитивних емоцій і всього найкращого. Бережіть себе

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зворушила визнанням про чоловіка Андрія Дикому і батька та привітала їх з Днем батька.

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Автор: Lite