Неймовірна красуня: Лілія Ребрик підкорила яскравим літнім образом

Телеведуча почала робочий тиждень в чудовому вбранні
Лілія Ребрик дуже радіє літу, яке вона проводить на дачі з коханим чоловіком та доньками. А ось на роботі телеведуча регулярно демонструє стильні і модні образи, захоплюючи своїм почуттям стилю і стрункою фігурою. Так, цей робочий тиждень артистка вирішила почати в яскравому вбранні.
Зірка опублікувала в Instagram ефектні кадри, зроблені на вулиці біля студії. Лілія приміряла незвичайний повітряний аутфит - довгу червону сукню-халат з квітковим принтом, під яку одягла коротку білу комбінацію.
Ведуча доповнила лук світлими туфлями-човниками, а волосся зібрала у високу зачіску, залишивши кілька пасом біля обличчя.
"Яскравого тижня. Поділіться планами?" - прокоментувала публікацію Ребрик.
Лілія Ребрик похвалилася яскравим літнім цибулею в плаття-халат (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
В коментарях фолловери захоплюються барвистим образом Лілії і діляться своїми планами на тиждень.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зворушила визнанням про чоловіка Андрія Дикому і батька та привітала їх з Днем батька.
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Автор: Lite