"Неймовірна дівчинка": дочка Лободи зачарувала мережу очима-океанами

Шанувальники обсипали старшу дочку співачки компліментами
Українська співачка Світлана Лобода любить дивувати і епатувати публіку - так, нещодавно вона показала шанувальникам, як виспівує перед виступом, сидячи прямо на столі у відвертому вбранні. Але крім фото в яскравих нарядах артистка також нерідко показує яскраві кадри з відпочинку і зворушливі знімки з дітьми. Так, на новому фото в своєму Instagram вона похвалилася підрослою старшою донькою Євою.
На чорно-білому знімку зображений портрет дівчинки, яка проникливо дивиться на камеру. При цьому в кадрі також видна рука самої Світлани, яка ніжно гладить доньку по щоці. На ефектному фото очі Єви здаються просто-таки бездонними.
"Моя любов", - лаконічно підписала публікацію Лобода.
Фото: старша донька Світлани Лободи Єва (instagram.com/lobodaofficial)
Ніжний знімок викликав бурхливе захоплення у підписників виконавиці, які називають Єву незвичайною і особливо захоплюються її мудрим поглядом.
"Яка неймовірна дівчинка", - зазначила дружина Монатіка Ірина Демічева.
Інші користувачі мережі повністю з нею згодні.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі канікули в Європі. Артистка побувала в Римі і Монако.
До речі, Світлана Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні, зачарувавши своїх шанувальників.