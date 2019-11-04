Вона неймовірна! Напівоголена Хайді Клум влаштувала запальні танці з молодим чоловіком

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель демонструє бездоганну фігуру

Хайді Клум і її чоловік Том Каулітц знайшли спільну мову з перших днів знайомства. Закохані відразу почали зустрічатися, а вже через півроку оголосили світу про заручини. І той факт, що між ними 16 років різниці, абсолютно ніяк не впливає на їх взаєморозуміння. У 46-річної Хаді і 30-річного Тома маса спільних інтересів. Вони обожнюють світські виходи, галасливі вечірки, подорожі, але також люблять проводити вечора удвох, насолоджуючись тільки товариством одне одного.

А ще парочка завжди не проти побавитися і зняти пару кумедних роликів для соцмереж. Наприклад, для Хеллоуїна, який відгримів минулого тижня по всьому світу, вони вибрали, мабуть, найбільш колоритні костюми з усіх знаменитостей. Хайді приміряла костюм інопланетянки, а її чоловік – космонавта.

Хайді, Тоі і Білл (відео: instagram.com/heidiklum)

А кілька годин тому на сторінці Хайді в Instagram з'явилося нове відео. Німецька модель разом зі своїм коханим і його братом-близнюком вирішили поставити кумедний танець. Всі троє виконують однакові рухи. Але якщо Том і Білл при цьому одягнені у спортивні штани та майки, то сама Клум з'явилася напівоголеною. Вона танцює в білому бікіні, яке демонструє, що матір чотирьох дітей, мабуть, в своїй кращій формі! Стрункі ноги, накачаний прес, пишні груди і пружні сідниці – у короткому ролику достоїнства фігури Хайді можна розглянути у всіх деталях.

Хайді зі своїм чоловіком і його братом часто виходять в світ разом (фото: instagram.com/heidiklum)

"Люблю вас обох", – написала невгамовна красуня. Нагадаємо, брат Тома, у якого на даний момент немає дівчини, багато часу проводить з парою. І Хайді нітрохи не проти такого стану речей. Білл навіть у медовий місяць їздив разом з молодятами. він регулярно з'являється в компанії Хайді і Тома на світських заходах і часто ділиться спільними кадрами в своєму мікроблозі.