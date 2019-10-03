"Невпізнавана": Анна Сєдокова викликала суперечки кардинальними змінами у зовнішності

Ганна Седокова звикла з'являтися перед шанувальниками у відвертих вбраннях і пікантних образах з яскравим макіяжем і розпущеним густим волоссям. Фани артистки неодноразово говорили, що вона так і пашить сексуальністю і спокусою, правда, через надмірну выдвертысть образів зірка не раз потрапляла і під шквал критики. Ганна зважилася на експерименти і побажала відійти від звичного образу – вона постала перед пыдписниками в instagram в абсолютно новому іміджі.

Співачка влаштувала фотосет, на якому не тільки показала всю гаму емоцій, але і нову зачіску – коротке темне волосся. Макіяж з акцентом на очі, ефект "голої" шкіри без макіяжу і губи з нюдовою помадою – такою побачили оновлену Ганну шанувальники.

"Чоловіки кажуть, що жінка красива завжди, але особливо без макіяжу і вагітна, і боса біля плити. Поправлять мене деякі, але я б посперечалася. Краса жінки - її постава, впевненість в собі і сили, які вона вклала в себе. Ну і крапелька обробки. Давайте ви виберете номер вашого фото фаворита, напишете цифру в коментах", - запропонувала співачка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Думки шанувальників розділилися – одним сподобалися зміни в зовнішності Анни, інші вважають, що новий образ їй не до лиця.

Ні, старить цей образ. З довгим волоссям і світлими волоссям набагато краще!

Ми не звикли вас бачити так, але теж красиво

На Джолі схожа тут

Невпізнанна

Коротка стрижка підкреслює вашу красу, личко, а з довгим волоссям уваги всі йдуть на ваші волосся, через це не так вже помітно буде настільки красиві очі, губи, ніс і взагалі овал обличчя

Не можу вибрати, скрізь не Ганнуся, справжня Ганна набагато краще Тут якась прям дуже серйозна жінка

Аня, ти схожа тут на Юлю Волкову з гурту "Тату"

Анюта, ти скрізь прекрасне

Скріншот коментарів

Раніше Анна Седокова навчила боротися з комплексом відмінниці на власному прикладі.

Нагадаємо, що Анна Седокова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям і поділилася детальною інформацією про те, що з нею сталося.