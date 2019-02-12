Нев'януча Моніка Беллуччі засвітила пишний бюст в прозорій сукні

54-річна актриса чудово виглядає і регулярно знімається у відвертих фотосесіях

Известная итальянская актриса, 54-летняя красавица Моника Беллуччи, которая ранее снялась обнаженной для глянца, вновь порадовала поклонников горячим фото. Неувядающая звезда сохранила прекрасную фигуру и выглядит намного моложе своих лет, потому регулярно снимается в откровенных фотосессиях и с удовольствием демонстрирует свои роскошные формы.

На своей странице в Instagram она опубликовала пикантное фото, на котором позирует в прозрачном пудровом платье, соблазнительно подняв руки над головой. При этом бюстгальтер Моника не надела, так что через наряд просвечивается ее пышная грудь.

Она дополнила образ ожерельем с большим рубином от Cartier.

"Наслаждайтесь своим вечером", - написала Беллуччи под снимком.

Фото: Моника Белуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Поклонники пришли в восторг от фото и засыпали актрису комплиментами.

"Фантастическая", "Красавица", "Самая сексуальная в мире", "Потрясающе красивая Женщина!", "Прелесть", "Как всегда прекрасна", - пишут восхищенные пользователи сети.

Напомним, после расставания с актером Венсаном Касселем Моника Беллуччи долгое время никак не комментировала свою личную жизнь, однако недавно 54-летняя актриса неожиданно разоткровенничалась в интервью и призналась, что уже давно счастлива с новым возлюбленным.

Мы также писали, что 54-летняя Моника Беллуччи снялась в купальнике для итальянского глянца.

Кстати, пышнотелая модель вышла на подиум в эффектном полупрозрачном платье.