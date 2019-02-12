Нев'януча Моніка Беллуччі засвітила пишний бюст в прозорій сукні

Фото: Моніка Белуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-річна актриса чудово виглядає і регулярно знімається у відвертих фотосесіях

Відома італійська акторка, 54-річна красуня Моніка Беллуччі, яка раніше знялася оголеною для глянцю, знову порадувала шанувальників гарячим фото. Нев'януча зірка зберегла прекрасну фігуру і виглядає набагато молодше своїх років, тому регулярно знімається у відвертих фотосесіях і з задоволенням демонструє свої розкішні форми.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пікантне фото, на якому позує в прозорій пудровій сукні, спокусливо піднявши руки над головою. При цьому бюстгальтер Моніка не наділа, так що через наряд просвічуються її пишні груди.

Вона доповнила образ намистом з великим рубіном від Cartier.

"Насолоджуйтесь своїм вечором", - написала Беллуччі під знімком.

Фото: Моніка Белуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Шанувальники прийшли в захват від фото і засипали актрису компліментами.

"Фантастична", "Красуня", "Найсексуальніша у світі", "Приголомшливо красива Жінка!", "Принадність", "Як завжди прекрасна", - пишуть захоплені користувачі мережі.

Нагадаємо, після розлучення з актором Венсаном Касселем Моніка Беллуччі довгий час ніяк не коментувала своє особисте життя, проте нещодавно 54-річна актриса несподівано розговорилася в інтерв'ю і зізналась, що вже давно щаслива з новим коханим.

Ми також писали, що 54-річна Моніка Беллуччі знялась у купальнику для італійського глянцю.

До речі, пишнотіла модель вийшла на подіум в ефектному напівпрозорому платті.