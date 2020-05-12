Невгамовна мама: Катя Осадча вразила оригінальною прогулянкою з сином

Ведуча позувала на тлі яскравих пейзажів
Катя Осадча не приховує, що перейнялася любов'ю до велоспорту. Навіть на відпочинку в жарких країнах вона брала цей екологічний транспортний засіб на прокат і каталися в своє задоволення по околицях. Гарну традицію ведуча вирішила продовжити і вдома. Так, теледіва з чоловіком вивчає місцеві красоти Київської області разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном, а деякі прогулянки здійснює на велосипеді і бере з собою хлопчика.
На новому фото щаслива ведуча позує в мальовничому місці на тлі водойми з облагородженої прибережною зоною. На ній – біла водолазка в червону смужку і укорочені брюки-кюлоти, на ногах – масивні зручні білосніжні кросівки. Катя спирається на сидіння велосипеда, до якого прикріплений велотрейлер для перевезення дітей – там зручно розташувався Іван.
"Мій головний вид спорту. Кручу педалі з навантаженням", - написала Катя і додала хештег #невгамовнамама.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальникам ведучої сподобався її новаторський підхід до прогулянок з дитиною на свіжому повітрі.
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Раніше Юрій Горбунов похвалився сімейною вилазкою на природу і зворушив фото з найріднішими – дружиною Катею Осадчою і сином Іваном.