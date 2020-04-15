Його нема: Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання про інтимне життя після пологів

Регіна Тодоренко вирішила приєднатися до одного з прямих ефірів Насті Івлєєвой. Колишні телеведучі тревел-шоу "Орел і Решка" нарешті зустрілися в цій "битві століття" Зазначимо, що під час карантину Івлєєва знайшла спосіб розважитися і заодно розважити своїх фоловерів (а це близько 16 млн instagram-передплатників). У прямі ефіри на своїй instagram-сторінці Настя запрошує різних селебрітіс і проводить з ними конкурси з покараннями для переможених. Заодно блогер ставить своїм гостям різні питання. Для Регіни Настя підготувала новий вид розваги і питання на інтимну тему.

Так, в минулому прямому ефірі (14 квітня) Тодоренко і Івлєєва виконували цікаві завдання. Приміром, хто довше простоїть в планці, хто насадить найбільше фруктів на ніж, а також відшукає всі монетки в тазику з майонезом. Програвша отримувала розряд електрошокером! При цьому на кнопку шокера натискали чоловіки блогерів — або Влад Топалов, або репер Елджей. До речі, найбільше розрядів дісталося саме "винуватиці торжества" — Насті.

Під час виконання першого завдання (планка) Івлєва поцікавилася у Тодоренко про її інтимне життя.

— Чи змінюється сексуальне життя після народження дитини, — запитує Івлєєва.

— Так! Його немає! Воно настільки змінилося, що зникло, — сміється Тодоренко.

— Ти знаєш, дуже змінюється! Тому що як тільки ти виходиш з пологового будинку, тобі не хочеться більше або народжувати взагалі ніколи, або хочеться народити відразу ще раз... Мені дуже захотілося відразу сімох дітей, — каже Регіна. — Не розумію, чому не народиш ти досі. Що за чайлдфрі позиція?

— Я не чайлдфрі, просто ти сказала, що сексом не хочеться займатися взагалі... я типу злякалася, — сміється Настя. — А потім я знаю, що відбувається дуже довго відновлення всіх цих жіночих функцій...

— Всього-то 40 днів, — "втішає" Тодоренко.

До розмови підключився Топалов:

— Насправді діти дуже зближують. Ти не розумієш, яке це щастя! — запевняє Влад Топалов.

Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Настя Івлєєва і Регіна Тодоренко грають в жорстку гру — програла отримує розряд електрошокером

Нагадаємо, що в 2018 році Регіна і Влад офіційно підтвердили свій роман. Розписалися вони в жовтні 2018 року, однак тоді пара відзначила цю подію в тісному сімейному колі. А вже в грудні 2018-го у музикантів народився первісток — син Міша.

А в липні 2019 року Тодоренко і Топалов зіграли пишну весільну церемонію в Італії — у місті Сорренто!

Нагадаємо, раніше Тодоренко дала важливу пораду молодим сім'ям та умилила фото чоловіка з синочком.