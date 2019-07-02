"Немає конкурентів": Оля Полякова в латексному вбранні звела з розуму розкішними формами

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова навіть попросила похвалити її трохи!

Оля Полякова останнім часом все частіше хвилює шанувальників новими образами, в сміливості яких можна не сумніватися. Відзначимо, що на даний момент Полякова знімається для 10-го сезону шоу Х-Фактор на каналі "СТБ". Співачка є одним з членів журі проекту. Зйомки проходять ледь не кожен день (новий сезон обіцяють показати вже в вересні цього року). Тому й члени журі з радістю показують фаннам свої шикарні образи.

Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала нове фото в екстремально спокусливій образі. На виконавиці – облягаючі латексні штани бузкового кольору, а також латексний топ на одне плече перламутрового відтінку. Латекс блищить, притягаючи погляди до своєї власниці. Довершують образ срібні босоніжки, а також химерна корона-кокошник на голові Полякової.

Звичайно ж, складно не відзначити, наскільки розкішно виглядає співачка – у Полякової в буквальному сенсі ідеальні форми.

До речі, в такому образі Полякова з'явилася ще під час презентації нового сезону. Однак тоді співачка показала лише кілька селфі. І ось, шанувальники змогли розглянути її стильний вихід.

Розкішна Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Деталі образу Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

При цьому співачка попросила прихильників похвалити її як можна краще:

"Нахвалили ви баб, нахвалили мені тут мужиків, і все це Моєму!!! Instagram!! Вам не соромно?))) мене хтось похвалить?" – пише жартома Полякова.

І шанувальники виконавиці не змусили себе довго просити.

"В цьому прикиді ти всіх красивіше і всіх би перемогла, красуня"

"Олечка, з Вами ніхто не зрівняється!)) І шикарна фігура, і обличчя красиве, і норов веселий!)) Захоплююся Вами!"

"Красуня, з такими ніжками вам немає конкурентів"

"Тут Ви чудові!"

"Тю, Оля!! Ви НАЙКРАСИВІША. А хто бачив краще, нехай йому повилазить"

"Ви краще всіх, однозначно!"

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Оля Полякова в образі Барбі захопила кокетливим декольте під час зйомок Х-Фактора. Співачка сяяла в незвичайному капелюшку зеленого кольору.

Також літній суперхіт Олі Полякової захопив мережу. Оля Полякова випустила нову пісню "Телефонувала", від якої балдіють слухачі.