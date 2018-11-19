"Несправедливо": в мережі відреагували на вигін Вишнякова і Сахневич з Танців з зірками

Фото: РБК-Україна

Користувачі вважають голосування нечесним

Учасники шоу "Танці з зірками" Павло Вишняков і Юлія Сахневич покинули проект. Реакція на вигін пари виявилася неоднозначною. Відповідний пост опублікований в Instagram.

У повідомленні зазначено: "Результат, якого не очікував ніхто! Однак саме так вирішило глядацьке голосування! Шоу # ТанцізЗірками в кроці від фіналу залишають @vishniakov_pavel_ і @juli_sakhnevych. Давайте підтримаємо пару теплими словами в коментарях".

Фото: (instagram.com/tanci1plus1)

Користувачі сприйняли неоднозначно вигін пари. Багато хто порахував таке рішення несправедливим, зазначивши, що Павло Вишняков і Юлія Сахневич повинні були дійти до фіналу:

Скріншот коментарів: (instagram.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, ми писали, як пройшов 13 випуск Танці з зірками 2018.

За оцінками суддів і за результатами глядацького голосування стало відомо, яка пара покинула проект після 13 ефіру.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов дванадцятий випуск шоу Танці з зірками 2018.

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