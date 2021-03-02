Несіть вогнегасник: гаряча Кароль у білизні і панчохах звела з розуму ідеальною фігурою (відео)

Відома українська співачка Тіна Кароль опублікувала спокусливий відеоролик, на якому кокетує з глядачами у відвертому вбранні. Артистка продемонструвала всі достоїнства фігури, затримавши на собі погляди всієї своєї аудиторії та викликавши бурхливу реакцію в мережі.
Відеоролик Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Для запису ролика артистка приміряла панчохи з назвою її хіта "Скандал", а також стягуючу білизну. При цьому відео, попри відкритий образ, вийшло не вульгарним, а сексуальним в позитивному ключі. Кокетлива посмішка, правильні пози та природність допомогли артистці вкрасти серця користувачів мережі.
В коментарях вважають, що відео вийшло дуже спокусливим.
Скріншоти (instagram.com/tina_karol)
До цього ми писали, що Тіна Кароль та Оля Полякова потрапили в скандал через те, що остання назвала артистку "плакальницею на похоронах". Кароль вирішила їй відповісти.
Після цього Оля Полякова поставила крапку у скандалі з Тіною Кароль.
Раніше Кароль у повністю прозорій сукні серед пісків приголомшила визнанням.