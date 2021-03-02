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Несіть вогнегасник: гаряча Кароль у білизні і панчохах звела з розуму ідеальною фігурою (відео)

Автор: Анна Кисельова

Відома українська співачка Тіна Кароль опублікувала спокусливий відеоролик, на якому кокетує з глядачами у відвертому вбранні. Артистка продемонструвала всі достоїнства фігури, затримавши на собі погляди всієї своєї аудиторії та викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Відеоролик Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для запису ролика артистка приміряла панчохи з назвою її хіта "Скандал", а також стягуючу білизну. При цьому відео, попри відкритий образ, вийшло не вульгарним, а сексуальним в позитивному ключі. Кокетлива посмішка, правильні пози та природність допомогли артистці вкрасти серця користувачів мережі.

В коментарях вважають, що відео вийшло дуже спокусливим.

  • Ось це поворот.
  • Тіна, горить, як вогонь.
  • Топ, вогонь!
  • Неймовірна.
  • Тіночка, ви шикарна! Наскільки ж у вас поєднуються ніжність і зухвалість! Жінка-мрія просто!!! Я вами захоплююся.
  • Божееее.
  • Гаааарнааа.
  • Посмішка.
  • Втілення жіночності, сексуальності та краси.
  • Пожежа.

Скріншоти (instagram.com/tina_karol)

До цього ми писали, що Тіна Кароль та Оля Полякова потрапили в скандал через те, що остання назвала артистку "плакальницею на похоронах". Кароль вирішила їй відповісти.

Після цього Оля Полякова поставила крапку у скандалі з Тіною Кароль.

Раніше Кароль у повністю прозорій сукні серед пісків приголомшила визнанням.

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Новини України Тіна Кароль
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