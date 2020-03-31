Нервовий зрив і анорексія були близько: Jerry Heil вразила визнанням про зовнішність

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Співачка зважилася на відверте зізнання

Співачка Jerry Heil отримала величезну популярність після виходу свого хіта «Охорона, скасування». Про те, яким було дитинство, артистка та її батьки розповіли у програмі «Зірковий шлях» в рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна».

У будинку співачки Jerry Heil досі стоїть піаніно, яке багато років тому їй купили батьки.

«Яна вже в 2 роки співала: «Додому я просилася», - згадує мама співачки. - У 3 роки я повела її в музичну школу, але нам сказали, що ще рано. Мене це так мучило, я знову пішла. Ходжу і ходжу, надокучаю вчителям. І вони не витримали: «Ну добре, нехай ходить».

Спочатку дівчинка дуже боялася сцени.

«Ноги тремтіли, руки тремтіли, але голос був твердий, а це найважливіше, - згадує про її виступи вчителька: - Та Яна, яку ви знаєте, і Яна, яка тут навчалася, - це дві різні людини».

Майбутня артистка стала жертвою буллінгу в школі. Одного разу Яна ненавмисно наступила іншій дівчинці на ногу. Ровесниця почала їй мстити.

«Вона взяла мене за одяг і потягла по сходах на перший поверх, - згадує Яна. - Було дуже страшно, я ледь не впала. І це дійсно серйозний шок, тому що я не знала, що відповісти. Адже я ж нічого не зробила, за що мене так ображали? Я пам'ятаю ці німі сльози в очах».

Співачка у дитинстві була переконана, що вона товста, і тому мало не довела себе до анорексії.

«Психічний зрив і анорексія виявилися дуже близько, і я навіть не думала, що це потрібно лікувати!» - зізналася Яна.

Батько співачки згадує, що дочка практично нічого не їла. Але потім Яна зрозуміла, що вона тільки шкодить собі і вирішила відмовитися від м'яса. Батьки дуже болісно це сприйняли.

«Мама перша дізналася, що я сироїд, і довго просила мене: «Не говори батькові, не говори батькові», - згадує співачка.

Але батько все-таки дізнався і навіть хотів відвести дочку до психолога. Однак Яна, за словами батьків, завжди була упертою: якщо щось вирішила, то її вже не переконаєш.