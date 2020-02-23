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Нереальне свято веселощів: Холостяк 9 з нареченою відірвалися на карнавалі в Ріо

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Щаслива парочка насолоджується канікулами в Бразилії

Холостяк 9 Микита Добринін і його вже наречена, переможниця проекту Дарія Квіткова - справжні любителі подорожей і постійно відкривають для себе нові місця. У січні парочка відпочила на острові Балі, де шоумен зробив коханій пропозицію і отримав згоду. А в лютому вони вирішили виконати давню мрію і вирушили до Бразилії на знаменитий карнавал. Урочисте відкриття вже відбулося і закохані поділилися яскравими фото і відео на своїх Instagram-сторінках.

Даша вирушила на карнавал в чорних шортах і короткому білому топі, а також кросівках. Так як в той день і вечір йшов дощ, вони з Микитою накинули зверху плащі-дощовики. Волосся дівчина зібрала в пучок і весело пританцьовувала під музику, що доносилася з проїжджаючих повз платформ з танцюристами.

"Ми на карнавалі в Ріо Де Жанейро. Вчора ми не вірили своїм очам. Стільки людей приймає участь, ще більше сидить на трибунах, спостерігає, підтримує, співає і танцює. Фантастична енергетика в цьому місці", - поділилася враженнями Квіткова.

Відео: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Добринін також показав свій образ - сірі шорти і біла сорочка, а на шию він повісив квіткове намисто.

"Ми на карнавалі. Нереальне свято веселощів і масок, пишних костюмів і танців, яке влаштовують кращі школи Бразилії. Простаки не розуміють навіщо це все. Люди, які можуть як мінімум відкрити гугл, знають, що це свято не тільки нарядів, а подолання та різних історичних епох. І найбільший кайф, що все це люди можуть передати весело і в танці. Вівас, Ріо!" - прокоментував ведучий.

Відео: Микита Добринін в Бразилії (instagram.com/nikitadobrynin)

Користувачі мережі пораділи за парочку і залишили їм багато теплих відгуків.

  • Клас, молодці. як круто
  • Вау вау вау так запально, що так яскраво атмосфера передається через екран
  • Блиин,заздрю вам
  • Супер! Ріо це мрія
  • Щасливі. Побачити все це своїми очима. Супер !!!
  • Яскраво! Красиво! Дуже круто!
  • Шикарне видовище
  • Шалено круте видовище
  • Як там білі!
  • Краса яка

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, наречена Холостяка 9 Даша Квіткова засвітила тату в незвичайному місці в Бразилії.

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