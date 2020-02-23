Нереальне свято веселощів: Холостяк 9 з нареченою відірвалися на карнавалі в Ріо

Щаслива парочка насолоджується канікулами в Бразилії
Холостяк 9 Микита Добринін і його вже наречена, переможниця проекту Дарія Квіткова - справжні любителі подорожей і постійно відкривають для себе нові місця. У січні парочка відпочила на острові Балі, де шоумен зробив коханій пропозицію і отримав згоду. А в лютому вони вирішили виконати давню мрію і вирушили до Бразилії на знаменитий карнавал. Урочисте відкриття вже відбулося і закохані поділилися яскравими фото і відео на своїх Instagram-сторінках.
Даша вирушила на карнавал в чорних шортах і короткому білому топі, а також кросівках. Так як в той день і вечір йшов дощ, вони з Микитою накинули зверху плащі-дощовики. Волосся дівчина зібрала в пучок і весело пританцьовувала під музику, що доносилася з проїжджаючих повз платформ з танцюристами.
"Ми на карнавалі в Ріо Де Жанейро. Вчора ми не вірили своїм очам. Стільки людей приймає участь, ще більше сидить на трибунах, спостерігає, підтримує, співає і танцює. Фантастична енергетика в цьому місці", - поділилася враженнями Квіткова.
Відео: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Добринін також показав свій образ - сірі шорти і біла сорочка, а на шию він повісив квіткове намисто.
"Ми на карнавалі. Нереальне свято веселощів і масок, пишних костюмів і танців, яке влаштовують кращі школи Бразилії. Простаки не розуміють навіщо це все. Люди, які можуть як мінімум відкрити гугл, знають, що це свято не тільки нарядів, а подолання та різних історичних епох. І найбільший кайф, що все це люди можуть передати весело і в танці. Вівас, Ріо!" - прокоментував ведучий.
Відео: Микита Добринін в Бразилії (instagram.com/nikitadobrynin)
Користувачі мережі пораділи за парочку і залишили їм багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, наречена Холостяка 9 Даша Квіткова засвітила тату в незвичайному місці в Бразилії.