Нереальне свято веселощів: Холостяк 9 з нареченою відірвалися на карнавалі в Ріо

Холостяк 9 Микита Добринін і його вже наречена, переможниця проекту Дарія Квіткова - справжні любителі подорожей і постійно відкривають для себе нові місця. У січні парочка відпочила на острові Балі, де шоумен зробив коханій пропозицію і отримав згоду. А в лютому вони вирішили виконати давню мрію і вирушили до Бразилії на знаменитий карнавал. Урочисте відкриття вже відбулося і закохані поділилися яскравими фото і відео на своїх Instagram-сторінках.

Даша вирушила на карнавал в чорних шортах і короткому білому топі, а також кросівках. Так як в той день і вечір йшов дощ, вони з Микитою накинули зверху плащі-дощовики. Волосся дівчина зібрала в пучок і весело пританцьовувала під музику, що доносилася з проїжджаючих повз платформ з танцюристами.

"Ми на карнавалі в Ріо Де Жанейро. Вчора ми не вірили своїм очам. Стільки людей приймає участь, ще більше сидить на трибунах, спостерігає, підтримує, співає і танцює. Фантастична енергетика в цьому місці", - поділилася враженнями Квіткова.

Відео: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Добринін також показав свій образ - сірі шорти і біла сорочка, а на шию він повісив квіткове намисто.

"Ми на карнавалі. Нереальне свято веселощів і масок, пишних костюмів і танців, яке влаштовують кращі школи Бразилії. Простаки не розуміють навіщо це все. Люди, які можуть як мінімум відкрити гугл, знають, що це свято не тільки нарядів, а подолання та різних історичних епох. І найбільший кайф, що все це люди можуть передати весело і в танці. Вівас, Ріо!" - прокоментував ведучий.

Відео: Микита Добринін в Бразилії (instagram.com/nikitadobrynin)

Користувачі мережі пораділи за парочку і залишили їм багато теплих відгуків.

Клас, молодці. як круто

Вау вау вау так запально, що так яскраво атмосфера передається через екран

Блиин,заздрю вам

Супер! Ріо це мрія

Щасливі. Побачити все це своїми очима. Супер !!!

Яскраво! Красиво! Дуже круто!

Шикарне видовище

Шалено круте видовище

Як там білі!

Краса яка

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, наречена Холостяка 9 Даша Квіткова засвітила тату в незвичайному місці в Бразилії.