"Нереально красива": Надя Дорофєєва в міні-сукні прикрасила обкладинку глянцю

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно потішила шанувальників сонним фото з відпустки з коханим чоловіком Володимиром Дантесом, похвалилася новим досягненням. Як розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram, вона стала головною героїнею вересневої обкладинки глянсового українського журналу Cosmopolitan. Причому вона - перша українська зірка, яка зробила це вже вдруге.

Надя позувала в ефектному міні-платті насиченого блакитного кольору, родзинкою якого є асиметричний крій - у вбрання один рукав, друге ж плече оголено, а також оригінальний розріз знизу. Доповнюють лук красиво укладене довге волосся, сережки-висульки і ніжний гарний макіяж.

"Я зробила це ще раз!" - прокоментувала Дорофєєва фото, на якому тримає журнал зі своїм зображенням у руках.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники пораділи за улюблену артистку і засипали її захопленими компліментами.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/cosmopolitanukraine)

Це круто

Дуже пишаємося тобою. Нереально красива

Ти гідна з'явиться на цій обкладинці ще тисячу разів

Надюша, найпрекрасніша

Вона зробила це ще раз

найкраща артистка на обкладинці найкращого журналу

Надя - ну ти просто бомба! Я захоплююся)

Ти повинна бути на всіх обкладинках журналу...

Ти найкраща!!

Плаття прям під тебе, рука з татуюваннями відкрита. я кайфую....

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії артиста. Графік гурту розписаний на багато місяців вперед і вони, як ніхто інший знають, що таке депресія і занепад сил.

Раніше Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група "Время и Стекло" виступила в Туреччині! І Ірина Горова з дітьми приїхала підтримати групу. Також відзначимо, що Дорофєєва та екс-дружина Потапа - хороші подруги!