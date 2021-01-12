Нереальна краса: Надя Дорофєєва захопила мережу гарячим відео з чоловіком під струменями водоспаду

Українська співачка і наставник у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відлетіли грітися на Балі, подалі від роботи та київських холодів. Співачка нарешті-то знову з'являється у своєму мікроблозі в купальнику, чим несказанно радує фоловерів.

Нещодавно вона похвалилася шикарною фігурою в коротких шортах на байку.

Здається, фотографом Наді на канікулах став її чоловік співак Володимир Дантес. Та цього разу пара позує разом: вони вирушили досліджувати місцеві красоти - і вибір припав на водоспад.

"Це Вова, я і водоспад Kanto Lampo", - написала співачка під неймовірної краси відео, де пара тримається за руки під струменями води. Казково красива природа, любов і мокре волосся - Дорофєєва просто підірвала мережу гарячими кадрами.

Надя! Це капець, як красиво!

Фантастика

Вау!

Як же нерельно красиво!

Фанати і колеги українських зірок не стали стримувати своїх емоцій і засипали Надю і Вову своїми лайками та коментарями.

Надя Дорофєєва (фото, відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва продемонструвала свою шикарну фігуру, чим викликала у фанатів бурю емоцій. Надя у відвертому купальнику позує в пікантній позі. Nude mood!