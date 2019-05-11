ru
ua

Нереальна краса: Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою


Лобода в Instagram приголомшила шанувальників шикарною фігурою

Лобода в Instagram вразила фанатів шикарною фігурою в золотій сукні. Знімки були зроблені під час її крайнього концерту. Артистка вразила шанувальників шикарними формами у красивих нарядах.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно полонила шанувальників фотосетом на коні, буквально підірвала мережу новими знімками з концерту. На фотографіях артистка постає в золотистій сукні або блискучому боді.

 

Лобода в Instagram вразила фанатів шикарною фігурою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальникам дуже сподобалися образи артистки, у особливості її фігура, на якій вбрання виглядало просто ідеально:

  • Ідеальний образ, нереальні фотографії.
  • Тому що у вас світовий рівень, і ви по праву SuperStar. Вогняні фотографії.
  • Офігенні фотки! Хочеться вже на шоу, щоб танцювати навіть волоссям...
  • Які неймовірні фотографії.
  • Ефір був нереальний і навіть якийсь казковий ... легкість, спокій і повне умиротворення. Дуже приємно, що Ви знаходите час, щоб просто поговорити і поділитися своїми думками. Це цінно! Спасибі Вам.
  • Світлана у Вас світовий рівень!!!!
  • Ось це ноги.
  • Улюблена красоточка, настільки ідеальна, що нікого іншого не слухаєш)).

Нагадаємо, що раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня.

Також ми писали, що розкішна Світлана Лобода у зухвалому "леопарді" оголила свої принади.

Дуже гаряче! Смілива Полякова приголомшила повністю оголеними фото Нескінченна ніжність: Аліна Гросу вперше показала свого нареченого
Читати всі новини