"Небайдужі матусі": російська акторка показала Лорак без макіяжу

Шанувальники прийшли в захват від природної краси зірок

Известная российская актриса и телеведущая Олеся Судзиловская опубликовала в сети редкий снимок - на нем она запечатлена с украинской певицей Ани Лорак, при этом обе знаменитости позируют без макияжа. Фото, которое вызвало настоящий ажиотаж среди фанов, она выложила на своей странице в Instagram.

Обе звездные красотки мило улыбаются на камеру, при этом на Лорак надета черная кепка.

"Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых, (между собой в том числе). Идем по плану. Домашняя работа выполняется - взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе!" - прокомментировала кадр Олеся.

Фото: (instagram.com/olesya_sudzilovskaya)

Поклонники пришли в восторг от естественной красоты артисток и засыпали их комплиментами в комментариях. Подписчики отметили, что они обе выглядят очень молодо и свежо без косметики.

"Замечательно, отличное фото прекрасных женщин";

"Вы большие умнички, обе! И красавицы обе! Еще и талантливы!";

"Прекрасны и без грима";

"Хорошие девчонки и мамы замечательные";

"Без макияжа очень красивые, молоденькие девочки";

"Без косметики, как сексуально и свежо!! Надоело все искуственное!!";

"Красотки однозначно. Даже без косметики", - пишут фаны.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак показала дерзкий образ с экстремальным декольте и в микрошортах.

Перед стартом тура со своим грандиозным шоу "Дива" Ани Лорак успела отдохнуть в Майами в компании российских коллег и друзей. Туда же прилетел и ее муж Мурат, который с удовольствием делился фото с дочерью Софией и не публиковал личных снимков со звездной женой.

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Видео: РБК-Украина