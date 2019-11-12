Неприємна кульмінація: Тодоренко приголомшила зізнанням про весілля з Топаловим

Регіна Тодоренко – успішна і затреувана ведуча, молода мама і щаслива дружина. У дівчини маса кративных ідей і планів, які вона втілює з легкістю в житті і заряджає на успіх все, за що б не взялася. Регіна майстерно поєднує роботу, материнтво і особисте життя. Щоправда, зірка вперше у програмі "ЖВЛ" зізналася, що її весілля зі співаком Владом Топаловим могло і не бути – під час планування урочистості пара так посварилася, що готова була розійтися!

Регіна згадала, як вперше познайомилася з другою половинкою. Парі довелося грати подружжя у виставі "Застав дружину в ломбард". Спочатку Влад зовсім не справив на Регіну враження, але він наполегливо добивався її уваги.

"Неприємний хлопець. Сидить у кутку зарозумілий, самовпевнений. А потім він почав писати мені повідомлення, потім надсилати пісні і вірші. Кілька місяців я трималася, а потім він підкорив моє серце і душу", - розповіла ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко з чоловіком (instagram.com/reginatodorenko)

І якщо для Влада шлюб з Регіною був вже другим по рахунку, то дівчина вперше йшла під вінець. Вона з посмішкою згадує слова чоловіка: "У мене дружина перший раз виходить заміж і у неї все має бути як у принцеси!"

Пара зіграла весілля в липні в Італії, а саме розкішне свято тривало три дні і проходило на старовинній віллі "Асторія". Регіну настільки вразила церемонія, що вона жартома пропонує Владу розлучитися, але лише для того, щоб повторити цю пам'ятну подію! Правда, і самого весілля могло не бути зовсім.

Фото: Регіна Тодоренко з чоловіком (instagram.com/reginatodorenko)

"У нас була неприємна кульмінація скандалу в момент, коли ми планували весілля. Ми посварилися в пух і прах. Я сказала, що ніякого весілля не буде, і ми на якийсь час процес призупинили. Коли у нас вже був син, ми готові були розірвати стосунки! Нас заспокоїла сестра Влад – вони поговорили і він побачив жіночу сторону. Прийшов до мене і каже: "Хочеш ти, чи не хочеш, у нас весілля буде!"" - зізналася Регіна.

Також вона розповіла про синочка Майкла, який вже з пелюшок встиг стати зіркою.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

"Годувальник наш! Йому запропонували контракт. Тепер, можливо, він навіть зможе вчитися в "Оксфорді"!" - заявила горда зіркова мама.

Відео: YouTube/ "ЖВЛ"

Ведуча не приховує, що хоче багато дітей і готова знову поєднувати насичені робочі будні і виховання малюка.