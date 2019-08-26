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"Непідробні емоції": Віра Брежнєва зачарувала ранковим образом в ліжку

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.08.2019 - 12:41
"Непідробні емоції": Віра Брежнєва зачарувала ранковим образом в ліжку
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка підкорила ніжними емоційними знімками

Віра Брежнєва, яка нещодавно розговорилася про свого чоловіка Валерія Меладзе і зробила інтимні зізнання про його уподобання, в цей раз вирішила порадувати шанувальників ніжними ранковими фото.

Співачка опублікувала серію знімків, зроблених для глянцевого журналу, на яких позувала в монохромній обстановці спальні. Знаменитість для фото вибрала дуже простий образ дівчини, яка ніби тільки що прокинулася, зі злегка скуйовдженим волоссям і без макіяжу. Наряд теж був відповідний — боді молочного відтінку і сірий об'ємний светр.

&quot;Непідробні емоції&quot;: Віра Брежнєва зачарувала ранковим образом в ліжку

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Основний упор у зйомці стилісти зробили не на яскравість зовнішності або декор, а на емоції і вираз обличчя Віри — на всіх фото артистка щиро сміється. Сама Віра, прокоментувавши кадри, уточнила, що такий настрій, як на знімках — її звичний стан.

&quot;Непідробні емоції&quot;: Віра Брежнєва зачарувала ранковим образом в ліжку

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Частіше буваю саме в такому настрої. Особливо, коли поруч люди, з якими можу бути розслабленою, навіть на роботі. Так сталося і на цій зйомці. Команда була на одній хвилі, в одному прекрасному настрої. А фотограф просто талановито відобразив це... Тому я на всіх фото вийшла справжньою", - описала Віра процес зйомок.

&quot;Непідробні емоції&quot;: Віра Брежнєва зачарувала ранковим образом в ліжку&quot;Непідробні емоції&quot;: Віра Брежнєва зачарувала ранковим образом в ліжкуФото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники творчості знаменитості не утрималися від коментарів і похвалили Віру за щирі емоції та по-домашньому "затишні" фото:

  • Віра, як у Вас виходять такі душевні красиві фотографії або ж такий ідеальний фотограф, який зумів зловити непідробні емоції, це дорогого коштує..чарівність
  • Віра, ви супер! Як вам вдається зберігати таку фігуру?
  • Обожнюю. Віра, дякую за мотивацію, приклад любові, щирості і щастя в кожному дні. Обіймаю
  • Нереальна!
  • такі теплі і душевні фото! І ви на них така ніжна, жива, справжня і трохи домашня, затишна. Рідні зазвичай нас таких набагато більше люблять) як-ніби сонних, з скуйовдженим волоссям)
  • Фотографії зі смаком, нічого зайвого
  • ВІРА ВИ СЕКСУАЛЬНА
  • Яка ніжність
  • Супер))))

Варто відзначити, що нещодавно Віра Брежнєва провела ще одну вражаючу фотосесію, на цей раз у басейну. Родзинкою кадрів, на яких співачка позувала у бікіні став об'ємний светр і масивне мілітарі-взуття.

А ще вразили шанувальників топлес-кадри від Віри Брежнєвої. Для реклами одного з продуктів для жінок співачка погодилася на відверті світлини.

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