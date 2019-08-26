"Непідробні емоції": Віра Брежнєва зачарувала ранковим образом в ліжку

Співачка підкорила ніжними емоційними знімками
Віра Брежнєва, яка нещодавно розговорилася про свого чоловіка Валерія Меладзе і зробила інтимні зізнання про його уподобання, в цей раз вирішила порадувати шанувальників ніжними ранковими фото.
Співачка опублікувала серію знімків, зроблених для глянцевого журналу, на яких позувала в монохромній обстановці спальні. Знаменитість для фото вибрала дуже простий образ дівчини, яка ніби тільки що прокинулася, зі злегка скуйовдженим волоссям і без макіяжу. Наряд теж був відповідний — боді молочного відтінку і сірий об'ємний светр.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Основний упор у зйомці стилісти зробили не на яскравість зовнішності або декор, а на емоції і вираз обличчя Віри — на всіх фото артистка щиро сміється. Сама Віра, прокоментувавши кадри, уточнила, що такий настрій, як на знімках — її звичний стан.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
"Частіше буваю саме в такому настрої. Особливо, коли поруч люди, з якими можу бути розслабленою, навіть на роботі. Так сталося і на цій зйомці. Команда була на одній хвилі, в одному прекрасному настрої. А фотограф просто талановито відобразив це... Тому я на всіх фото вийшла справжньою", - описала Віра процес зйомок.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Шанувальники творчості знаменитості не утрималися від коментарів і похвалили Віру за щирі емоції та по-домашньому "затишні" фото:
Варто відзначити, що нещодавно Віра Брежнєва провела ще одну вражаючу фотосесію, на цей раз у басейну. Родзинкою кадрів, на яких співачка позувала у бікіні став об'ємний светр і масивне мілітарі-взуття.
А ще вразили шанувальників топлес-кадри від Віри Брежнєвої. Для реклами одного з продуктів для жінок співачка погодилася на відверті світлини.