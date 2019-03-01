Несподіване зізнання: Віра Брежнєва розчарувалася в паризьких канікулах

Співачка вже не перший раз підводить своїх шанувальників, яким доводиться екстрено здавати куплені квитки

Украинская певица Вера Брежнева, которая вместо обещанного концерта в российском Томске улетела в Париж, оставив стоять поклонников с букетами возле концертного зала, написала пост-оправдание в своем Instagram. На своей странице в соцсетях Брежнева опубликовала фотографии из отельного номера, на которых она сидит в халате на кровати.

Фото: (instagram.com/ververa)

"Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась .... в Париже.... Но мое сердце всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была", - подписала она фото.

Фото: (instagram.com/ververa)

Поклонники написали в комментариях под постом, что они разочарованы поведением артистки, которая знала, что концерта не будет, но не удосужилась предупредить фанатов. Некоторые отметили, что так Вера поступает не впервые.

"@ververa Вы сегодня должны быть в Томске. Почему не?.." - natalya.mogochino

"У всех было бы Так! Бац и в Париже" - svekla222

"концерт в Кемерово отменили(" - olgaloseva103

"А в Томске люди пришли на концерт, те кто искренне ждал....а Вы в Париже... у людей разочарование , многие пришли с цветами" - katy_romashenko

"А я пришла на концерт и даже не знала, что его отменили. Так хотела встретить весну с Верой Брежневой" - tobelikeanya

"Как жаль что концерт отменили , дети чуть не плачут, они так ждали вас" - ms.pavlo

"А мы ждали. :) Конечно в Париже круче чем в Томске" — mihagunkov

"Как же так, я так ждала этот день. Билеты были куплены заранее, настроение испорчено, теперь возвращать жаль. Вера, я так надеялась, что Вы приедете. Второй раз отменяется в нашем городе концерт..." - nastysha_maltseva

Оказалось дело в том, что вместо собственного концерта певица отправилась на Неделю моды в Париже, которая проходит в эти дни. В своих stories Instagram Вера опубликовала фото и видео с показа одежды премиум-класса Off-White.

Фото: (instagram.com/ververa)

Поклонникам остается гадать искренними ли были слова в публикации Веры и она действительно сожалеет о срыве концерта или улетев на модные показы она напрочь позабыла, что зрители ее ждут.

Напомним, недавно Вера Брежнева подхватила своеобразный флешмоб от знаменитостей и облачилась в шубу невероятного розового оттенка, который удачно гармонировал с новым цветом волос певицы.

Кроме того Вера недавно показала фото, сделанное во время саундчека в необычном для себя образе.

А еще певица поразила поклонников энергичностью при исполнении неожиданной импровизации со своей творческой группой хита популярной рок-группы.

Видео: РБК-Украина