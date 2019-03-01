Несподіване зізнання: Віра Брежнєва розчарувалася в паризьких канікулах

Співачка вже не перший раз підводить своїх шанувальників, яким доводиться екстрено здавати куплені квитки
Украинская певица Вера Брежнева, которая вместо обещанного концерта в российском Томске улетела в Париж, оставив стоять поклонников с букетами возле концертного зала, написала пост-оправдание в своем Instagram. На своей странице в соцсетях Брежнева опубликовала фотографии из отельного номера, на которых она сидит в халате на кровати.
"Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась .... в Париже.... Но мое сердце всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была", - подписала она фото.
Поклонники написали в комментариях под постом, что они разочарованы поведением артистки, которая знала, что концерта не будет, но не удосужилась предупредить фанатов. Некоторые отметили, что так Вера поступает не впервые.
Оказалось дело в том, что вместо собственного концерта певица отправилась на Неделю моды в Париже, которая проходит в эти дни. В своих stories Instagram Вера опубликовала фото и видео с показа одежды премиум-класса Off-White.
Поклонникам остается гадать искренними ли были слова в публикации Веры и она действительно сожалеет о срыве концерта или улетев на модные показы она напрочь позабыла, что зрители ее ждут.
Напомним, недавно Вера Брежнева подхватила своеобразный флешмоб от знаменитостей и облачилась в шубу невероятного розового оттенка, который удачно гармонировал с новым цветом волос певицы.
Кроме того Вера недавно показала фото, сделанное во время саундчека в необычном для себя образе.
А еще певица поразила поклонников энергичностью при исполнении неожиданной импровизации со своей творческой группой хита популярной рок-группы.
Видео: РБК-Украина