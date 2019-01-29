Несподівано: вокалістка групи KAZKA продемонструвала гімнастичну розтяжку

Про які ще таланти учасниці Національного відбору на Євробачення 2019 ми не здогадувалися

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая, не только талантливая певица, но и демонстрирует некоторые другие свои таланты.

Так, Александра в Instagram-stories на официальной странице группы KAZKA в коротком видео показала, как занимается растяжкой. Стоит признать, что гибкости украинской певицы многие могут только позавидовать, она легко справилась с гимнастическим упражнением. Стоя на одной ноге, она с помощью рук, смогла довольно высоко приподнять вторую ногу. А в подписи к видео призналась, что даже берет уроки танцев.

Скриншот: Кадр из видео с растяжкой Саши (instagram.com/kazka.band)

Для занятий певица выбрала не сковывающую движения футболку и леггинсы. А чтобы занятия проходили веселее Александра сделала забавную прическу.

Фото: Александра Зарицкая заинтриговала загадочной подписью к фото (instagram.com/kazka.band)

Кроме того, Александра в основном профиле опубликовала фото с интригующей подписью.

"Все мои улыбки и мысли сегодня - тебе", - написала она загадочному незнакомцу.

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Кроме того, вокалистка Александра Зарицкая из группы KAZKA показала пикантные фото с отдыха. Она позировала в откровенном купальнике и продемонстрировала свою фигуру, эти фото певица опубликовала в соцсетях.