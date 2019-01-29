Несподівано: вокалістка групи KAZKA продемонструвала гімнастичну розтяжку

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Про які ще таланти учасниці Національного відбору на Євробачення 2019 ми не здогадувалися

Фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька, не тільки талановита співачка, але й демонструє деякі інші свої таланти.

Так, Олександра в Instagram-stories на офіційній сторінці групи KAZKA в короткому відео показала, як займається розтяжкою. Варто визнати, що гнучкості української співачки багато хто може лише позаздрити, вона легко впоралася з гімнастичною вправою. Стоячи на одній нозі, вона з допомогою рук, змогла досить високо підняти другу ногу. А у підписі до відео зізналася, що навіть бере уроки танців.

Скріншот: Кадр з відео з розтяжкою Саші (instagram.com/kazka.band)

Для занять співачка обрала футболку і леггінси, що не сковують рухи . А щоб заняття проходили веселіше Олександра зробила цікаву зачіску.

Фото: Олександра Зарицька заінтригувала загадковим підписом до фото (instagram.com/kazka.band)

Крім того, Олександра в основному профілі опублікувала фото з інтригуючим підписом.

"Всі мої посмішки і думки сьогодні - тобі", - написала вона до загадкового незнайомця.

Вам буде також цікаво дізнатися, що KAZKA назвала свого головного суперника на Нацвідборі на Євробачення 2019.

А ще ми нещодавно писали, що KAZKA провела казкові канікули на Шрі-Ланці. Чому учасники групи мили слона і откапывала зі снігу Жигулі на відпочинку, дізнайтеся з нашого матеріалу.

Крім того, вокалістка Олександра Зарицька з групи KAZKA показала пікантні фото з відпочинку. Вона позувала у відвертому купальнику і продемонструвала свою фігуру, ці фото співачка опублікувала в соцмережах.