Несподівано: Вєрка Сердючка поїде на Євробачення 2019 в Ізраїль

Українська зірка стане запрошеним гостем престижного конкурсу

Украинский артист и судья Нацотбора на Евровидение 2019 Андрей Данилко в своем сценическом образе эпатажной Верки Сердючки выступит на международном песенном конкурсе, который пройдет в Израиле в мае. Об этом сообщает Новый канал.

"Организаторы Евровидения уже пригласили нас выступить. И ... ДА - мы это сделаем!" - заявил исполнитель.

О том, какую песню споет Верка Сердючка в Тель-Авиве, пока не сообщается. Она выйдет на сцену в качестве приглашенного гостя.

Напомним, что в 2007 году Верка Сердючка с песней "Dancing Lasha Tumbai" заняла второе место на Евровидении, которое проходило в Хельсинки. Однако с тех пор звезда не появлялась на сцене Евровидения.

Фото: Верка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

В 2017 году Данилко предлагали стать ведущим конкурса, который тогда проходил в Киеве, но артист отказался из-за недостаточного знания английского языка.

Евровидение 2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Израиль. На конкурсе выступят артисты из 42 стран-участниц.



Напомним, вице-премьер-министр Украины Вячеслов Кириленко заявил, что участником Евровидения от Украины должен стать музыкант, который не ездит с концертами в Россию, и лучше вообще никто не поедет, чем артисты, которые активно гастролируют в стране-агрессоре. Подобное высказывание вызвало бурные обсуждения в сети.

Мы также писали, что в субботу, 16 февраля определились имена шести финалистов Нацотбора, которые будут соревноваться за право представлять Украину в Израиле. В их числе - YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, ANNA MARIA и KAZKA.

Кстати, ведущий Евровидения 2017 назвал главное открытие второго полуфинала Нацотбора.