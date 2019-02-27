Несподівано: Лесю Нікітюк у спокусливому боді порівняли з Поляковою

Телеведуча похвалилася пікантним фото, оголивши апетитні стегна

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась в Буковель ради тест-драйва авто, показала откровенный снимок, на котором она запечатлена в белом боди и розовой меховой шапке. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

Известная шовумен делает селфи прямо в номере гостиницы популярного украинского горнолыжного курорта, демонстрируя точеную фигуру. Поклонники смогли полюбоваться ее идеальными бедрами и оценить тонкую талию.

"Крутой вышел weekend в Буковели. Ни одна тачка не пострадала, кроме моей психики", - с юмором подписала знаменитость пикантный кадр.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники по достоинству оценили ее внешний вид, а также начали активно сравнивать с "суперблондинкой" Олей Поляковой, намекнув на сходство массивной пушистой шапки на голове Леси с кокошником "королевы ночи".

"Конкурентка Поляковой. Леся в кокошнике", "Вот это вы огонь, Леся Ивановна", "Фигура изумительная! Ты красотка", "Как Поляковна! Почти в кокошнике", "Полякова должна кусать локти от зависти!", "В этом образе Вы похожи на Полякову", "Блондинка в розовом. Суперово", - делились воими наблюдениями комментаторы.

Напомним, что по дороге в Буковель Леся Никитюк встретилась с главных "холостяком" Украины, телеведущий Никитой Добрыниным, который также приял участие в тест-драйве новых машин.

Ранее Леся Никитюк раскрыла поклонникам тайну кольца на пальце, ведь им оставалось только гадать, не появился ли у знаменитости новый жених.

Видео: РБК-Украина