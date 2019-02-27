Несподівано! Леся Нікітюк "засвітилася" в компанії нового "холостяка"

Телеведуча зустрілася з завидним нареченим країни по дорозі в Буковель

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась на тест-драйв авто в Буковель, внезапно встретила по дороге в Карпаты нового героя шоу "Холостяк", своего коллегу Никиту Добрынина. Совместное фото появилось в ее "сториз" Instagram.

Леся сообщила подписчикам о неожиданной и приятной встрече, "засветившись" в одном кадре с улыбчивым молодым человеком, за сердце которого боролись украинские красавицы.

Леся Никитюк и Никита Добрынин (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Никита также, как и Леся решил протестировать новые марки машин и поучаствовать в тест-драйве. В его аккаунте можно увидеть снимки, сделанные во время путешествия, но совместного кадра с Лесей среди них нет. Правда, они по отдельности позируют, сидя на капоте одного и того же авто.

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

В свою очередь, Леся опубликовала снимок рядом с джипом и отметила, что она находится в дороге днем и ночью, держа путь на известный украинский горнолыжный курорт.

Леся утеплилась в дорогу, выбрав для путешествия удобную куртку с мехом, джинсы и высокие белые ботинки.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники одарили телеведущую комплиментами, отметив, что она в любых обстоятельствах остается привлекательной.

"Лесюня суперкрасавица", "Леся, вы просто космос", "Леся красивая и стильная", "Ты идеал", "Леся, ты молодчина", "Джип классный и Леся", "Ну ты посто богиня! Каждый день раскрываешься все больше и больше. Так держать!" - писали комментаторы, подчеркнув многогранность шоувумен.

Напомним, что Леся Никитюк раскрыла поклонникам тайну своего блестящего кольца на пальце, которое то и дело становилось поводом для бурных обсуждений и слухов, а особенно на фоне ее заявлений и разрыва отношений с женихом.

Ранее Леся Никитюк посетила знаменательное мероприятие в Берлине, приехав поддержать украинскую приму-балерину Екатерину Кухар и ее мужа.

Видео: РБК-Украина