Несподівано: Кайлі Дженнер здивувала кардинальною зміною зачіски

Кайлі Дженнер, слідом за своєю зірковою подругою Емілі Ратаковскі, вирішила продемонструвати пристрасть до зміни зачісок. 22-річна мільярдерка опублікувала фото, на якому постала з яскраво-рожевими волоссям. Образ доповнили виразний макіяж з бузково-рожевими тінями і блискучими губами. Ролик зроблений під час одного з численних заходів, які звикла відвідувати юна бізнесвумен. Другий ролик демонструє повний образ Кайлі, яка крутиться перед камерою.

Кайлі любить мінятися (фото: instagram.com/kyliejenner)

Підпис, який дівчина залишила під відео, сповнена ностальгії за часами вечірок і тусовок. «Не вистачає соціального часу... Чим швидше ми залишимося всередині, тим швидше ми зможемо повернутися до нього... Я сподіваюся, що всі ставляться серйозно до соціального дистанціювання», – написала красуня.

Нагадаємо, Кайлі – одна з найактивніших сестер сімейства Кардашьян-Дженнер. Не проходить і дня, щоб вона не поділилася черговим луком з якоїсь світської події. Дівчина обожнює змінювати вбрання та зачіски. Не так давно брюнетка, якою всі звикли її бачити, стала блондинкою. Кайлі поступово освітлює волосся, приміряючи нові укладки. Шанувальники в захваті від нового образу Кайлі, але також оцінили стиль з рожевими волоссям. Ролик викликав справжній ажіотаж серед шанувальників інста-діви. «Це волосся...», «Королева», «Перша», – пишуть вони.