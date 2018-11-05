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Несподівано: Джамала вразила шанувальників різкою зміною іміджу

Lite » Зірки 05.11.2018 - 22:25
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях шанувальники написали, що вона схожа на знамениту Шер

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно взяла участь у дубляжі нового мультфільму Disney, здивувала фанатів раптовою зміною іміджу. Фото в новому образі Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Популярна співачка Джамала постала перед шанувальниками з новим кольором волосся – вона раптово стала блондинкою. Для фотосесії, яку Джамала опублікувала на своїй сторінці, співачка вибрала чорний брючний костюм. В такому ж вигляді артистка виступила на черговому прямому ефірі шоу Танці з зірками.

 

Скріншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники прийшли в захват від нового образу співачки і підтримали вибір кольору. Деякі запідозрили, що Джамала вирішила спробувати новий колір, але для виступу використала перуку. Її порівняли з такими відомими зірками, як Шер і Дуа Липа.

 

Скріншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Знайшлися і ті фанати, які розкритикували новий образ співачки і написали в коментарях, що білий колір волосся їй не підходить.

Несподівано: Джамала вразила шанувальників різкою зміною іміджуНесподівано: Джамала вразила шанувальників різкою зміною іміджуНесподівано: Джамала вразила шанувальників різкою зміною іміджуНесподівано: Джамала вразила шанувальників різкою зміною іміджу

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джамала показала сімейні фото з відпочинку.

Українська популярна співачка Джамала, яка нещодавно презентувала свій кліп у Берліні, показала в мережі фотографії зі своєї поїздки в Стамбул.

А також ми розповідали, що Джамала спробувала себе в новій іпостасі – вона озвучила героя нового мультфільму "Ральф 2: Проти інтернету. Їй дісталося дублювати голос героїні Інжект.

Відео: РБК-Україна

Новини України имиджДжамала
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