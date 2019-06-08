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Чарівна: Фреймут похвалилася своєю білосніжною репутацією (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.06.2019 - 21:20
Чарівна: Фреймут похвалилася своєю білосніжною репутацією (фото)
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут захопила фанів дивовижним платтям справжньї леді

Відома телеведуча Ольга Фреймут славиться любов'ю до класичного стилю в одязі, і нещодавно вона захопила шанувальників чудовим образом в брючному костюмі бежевого кольору, а сьогодні порадувала новим знімком, на якому постала у вбранні справжньої леді, і тут без метафор. Зірка опублікувала в Instagram фото у вільній білосніжній сукні до п'ят, яка вдихнула в мережу в ці спекотні літні дні ароматний бриз травневих первоцвітів.

Елегантний наряд вчергове підкреслив струнку фігуру та природну красу Фреймут, а легка прозора тканина на руковах "окрилила" зірку, надавши їй ніжну невагомість.

"Білосніжна репутація", - підписала Оля кадр.

Чарівна: Фреймут похвалилася своєю білосніжною репутацією (фото)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

У коментарях до знімка підписники Ольги Фреймут висловлюють своє захоплення чарівним образом зірки і зазначають, що в цьому білосніжному платті вона неймовірно чудова.

  • Вау...ось це плаття!
  • Розкішна;
  • Оля! Ви - наше золото!
  • Ласкаво просимо до Чернівців! Шикарна!
  • Дуже красива;
  • Жарти жартами, а виглядаєте чарівною!
  • Красуня!

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото. Телеведуча показала ніжне фото, позуючи на ліжку.

Також ми писали про те, що Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою Євдокією.

Нагадаємо, раніше 37-річна Оля Фреймут у піжамі і без макіяжу вразила молодістю.

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Новини України Ольга ФреймутОля Фреймут
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